OL ‍: John Textor n'est pas le bienvenu à Everton

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Propriétaire de l’OL, Botafogo et Molenbeek, John Textor cherche à vendre ses parts de Crystal Palace, où il est minoritaire. Son objectif est d’acheter à lui seul un club de Premier League, Everton pour ne pas le citer.

A la tête de la galaxie Eagle Football, John Textor est de plus en plus critiqué par les supporters de l’Olympique Lyonnais, lassés de voir leur club faire partie d’une énorme usine à gaz qui donne parfois lieu à des transferts incompréhensibles. Cela risque de ne pas aller en s’arrangeant car l’homme d’affaires américain souhaite vendre ses parts de Crystal Palace, où il est minoritaire avec un but bien précis en tête, celui de racheter à lui seul un club de Premier League dans lequel il serait décideur à 100%. Everton est une cible assumée de John Textor puisque les Toffees, qui cumulent 200 ME de dettes, sont en vente. Des négociations ont déjà démarré pour le rachat d’Everton par John Textor, mais l’opération ne pourra se conclure qu’une fois que le boss de l’OL aura définitivement vendu ses parts de Crystal Palace. Son potentiel rachat fait en tout cas débat à Everton, où tout le monde n’est pas fan de John Textor. Interrogé par The Athletic, le journaliste Matt Slater, spécialiste d’Everton, a fait part de ses doutes.

De gros doutes sur Textor à Everton

« John Textor pensait qu’il finirait par prendre le contrôle de Crystal Palace, il s’est trompé. Il pensait y arriver car il a une vision très américaine des choses, avec une attitude toujours positive mais il a échoué. Steve Parish (propriétaire de Cyrstal Palace) pense à son club matin, midi et soir. Il ne pense pas comme Textor au modèle de multi-clubs. Maintenant, si vous êtes supporter d’Everton et que vous pensez que Textor est meilleur que Farhad Moshiri (propriétaire actuel des Toffees), oui peut-être. Mais Textor n’est pas la solution. Il ne peut pas être la solution à vos problèmes » a lâché le journaliste britannique, lui non plus pas convaincu par le modèle de multi-propriété prôné par John Textor.

Du côté des supporters de l’Olympique Lyonnais, on continue bien sûr de suivre tout cela de près car un potentiel rachat d’Everton par John Textor pourrait avoir de fâcheuses conséquences sur le club rhodanien, qui pourrait devenir un véritable n°2 dans l’esprit de son propriétaire. Inutile de rappeler à quel point la différence de revenus est abyssale entre un club de Ligue 1 et un club de Premier League.