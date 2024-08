Soumaré à l'OL, il y a un rocher dans la chaussure

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

En quête de renforts dans l'entrejeu, l'OL continue d'étudier la piste Boubakary Soumaré. Mais, le joueur de Leicester a une autre touche en France et c'est du sérieux.

Largement dominé contre Rennes et Monaco, l'OL n'est pour le moment pas au niveau requis pour jouer les premiers rôles en Ligue 1. Les Lyonnais sont clairement déficients en milieu de terrain avec des interrogations pour tous les joueurs clés : Caqueret a t-il encore la tête à l'OL ? Matic aura t-il l'énergie pour assumer une nouvelle saison comme titulaire ? Tolisso retrouvera t-il un niveau proche de celui de ses plus belles années ? Pour ne rien arranger, le mercato lyonnais s'est surtout focalisé sur le secteur offensif et il a délaissé le milieu de terrain, essentiel pour toutes les équipes en 2024. Si Tanner Tessmann a été recruté tardivement, un deuxième élément serait le bienvenu pour l'OL.

Monaco devance l'OL pour Soumaré

Pour ce faire, l'OL suit toujours le cas de Boubakary Soumaré. Déjà visé à l'été 2023, l'ancien lillois est clairement sur le départ à Leicester après une saison passée en prêt à Séville. Néanmoins, le projet lyonnais n'est pas le seul proposé à Soumaré. Monaco et Fenerbahçe sont aussi sur les rangs. Le club de la Principauté est en pole pour le moment. Une information confirmée par le journaliste Sacha Tavolieri, lequel précise que l'OL n'a pas dit son dernier mot dans ce dossier.

🦊 Infos #LCFC :

🇲🇨 L’#ASMonaco tient bien la corde dans le dossier Boubakary Soumaré !

🇫🇷 Le milieu français est charmé par l’intérêt monégasque et des discussions sont actuellement en cours.

SI retournement de situation, l’#OL et le #Fenerbahçe restent attentifs au dossier… pic.twitter.com/TG65y515Ns — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) August 28, 2024

