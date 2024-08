Sans Mbappé, l’OL s’annonce candidat pour le titre

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Inarrêtable en fin de saison dernière, l’Olympique Lyonnais veut conserver le même rythme. Les hommes de Pierre Sage se voient lutter pour une place sur le podium de Ligue 1, voire plus si le Paris Saint-Germain souffre du départ de Kylian Mbappé.

La saison dernière, l’Olympique Lyonnais avait attendu la 12e journée de Ligue 1, avec un déplacement à Rennes (0-1), pour obtenir sa première victoire. Cette entame ratée avait condamné les Gones à jouer le maintien, avant leur incroyable remontée jusqu’à la sixième place au terme de l’exercice. Cette fois, les coéquipiers de Corentin Tolisso se passeraient bien d’un scénario aussi renversant. Le milieu de terrain tient à s’installer dans le bon wagon dès les premières journées.

L'OL ne veut plus revivre ça

« On doit mieux commencer le championnat et on doit prendre les matchs les uns après les autres, a conseillé le champion du monde 2018. Je suis ambitieux et je joue tous les matchs pour les gagner. Bien sûr que j’ai envie de retrouver la Ligue des Champions avec mon club de cœur, mais au vu du passé, on doit rester humble. L’objectif, c’est bien sûr d’être le plus haut dans le classement. J’espère qu’il y aura plus de suspense pour le podium. » Mais aussi pour le titre de champion de France que le Lyonnais convoite ouvertement.

« Le PSG a perdu de bons joueurs, on a envie que la bataille pour le titre soit plus serrée, a reconnu l’ancien joueur du Bayern Munich. J’espère que le PSG ne gagnera pas le championnat avec 18 points d’avance. Notre objectif est de prendre le plus de points possible, c’est notre ambition. On ne veut pas être dernier de Ligue 1 au bout de trois mois comme la saison dernière. En avril ou en mars, j’espère pouvoir vous dire qu’on vise le podium. » Hasard du calendrier, c’est à Rennes que l’Olympique Lyonnais débutera sa saison dimanche soir.