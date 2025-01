Sanctions maintenues par la DNCG, l'OL n'est pas surpris

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Ce vendredi, l'Olympique Lyonnais n'a pas réussi à faire changer d'avis la DNCG, laquelle a maintenu ses sanctions envers les Gones en appel. Le club rhodanien a tenté de relativiser cet échec dans un communiqué.

Le mois de janvier restera compliqué à manœuvrer pour Lyon et John Textor. Après avoir récupéré quelques millions d'euros ces derniers jours, l'OL espérait pousser la DNCG à annuler les sanctions à son encontre. Auditionné ce vendredi par la commission d'appel du gendarme financier, le club rhodanien n'a pas eu gain de cause. Il reste interdit de recrutement pour ce mercato hivernal. Une décision commentée par l'OL dans un communiqué publié dans la soirée. Les Gones estiment avoir fait le nécessaire, jugeant leur combat juridique perdu d'avance.

« L’Olympique Lyonnais a eu l’opportunité de se présenter devant la commission d’appel de la DNCG pour faire valoir ses arguments, accompagnés de nombreux progrès significatifs et données factuelles positives concernant sa situation financière. Avant même de formuler son appel, l’Olympique Lyonnais était conscient que cette commission renverse rarement, voire jamais, les décisions de la DNCG. Cependant, il était essentiel pour le club de saisir cette occasion pour faire un point d’étape », a écrit l'Olympique Lyonnais avant de se montrer optimiste pour l'examen crucial prévu en fin de saison.

L'OL confiant pour éviter la Ligue 2

« Nous sommes sincèrement reconnaissants de la curiosité manifestée par les membres de la commission à l’égard de notre modèle multi-clubs collaboratif, unique à l'échelle mondiale, qui a aidé l'Olympique Lyonnais à relever les défis financiers du football en France, assurant notre viabilité financière et notre pérennité à long terme. À la fin de l’année 2024, l’OL avait présenté de nombreux engagements à la DNCG, dont une grande partie a déjà été tenue. Cette commission a offert l’opportunité de mettre en avant ces améliorations importantes et de continuer à bâtir une relation de confiance avec les autorités. Comme promis, notre principal actionnaire a réalisé d'importantes injections directes de liquidités dans les comptes du club, en décembre et janvier, bien en avance sur les objectifs fixés pour son audition par la DNCG de mai 2025 », a indiqué l'OL. Reste que les Lyonnais seront bel et bien limités cet hiver, un contexte peu favorable pour atteindre la Ligue des champions.