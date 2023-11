Sampaoli à l'OL, ça chauffe pour Fabio Grosso

Dans : OL.

Par Claude Dautel

La rumeur de la possible venue de Jorge Sampaoli enfle du côté de Lyon où Fabio Grosso n'aurait donc plus la confiance de John Textor.

Il y a 48 heures, Rudy Galetti, journaliste italien spécialiste du mercato, affirmait que l’OL s’était renseigné auprès de Jorge Sampaoli afin de savoir si, un an après avoir démissionné de l’Olympique de Marseille, l’entraîneur argentin était prêt à venir prendre les commandes de l’actuel dernier de Ligue 1. Tandis que Fabio Grosso a enfin gagné un match sur le banc de Lyon, les dirigeants du club rhodaniens seraient déjà lancés dans une nouvelle révolution, deux mois seulement après le limogeage de Laurent Blanc. Car SoFoot confirme qu'effectivement, l'Olympique Lyonnais a bien noué des discussions avec Jorge Sampaoli, libre de tout contrat après deux passages météoriques à Séville et Flamengo.

L'OL tenté par Sampaoli ?

Loin de renvoyer John Textor et ses émissaires à leurs études, Jorge Sampaoli aurait fait savoir qu'il serait flatté de devenir l'entraîneur d'une « grande équipe » précise le média français. Mais So Foot précise également que le technicien argentin ne dirait pas non à un improbable retour à l'Olympique de Marseille, la démission de Javier Ribalta, qui n'était pas son ami, ayant fait le bonheur à distance de Jorge Sampaoli. Cependant, Gennaro Gattuso n'est pas en danger, contrairement à Fabio Grosso.

Pour l'instant, l'OL n'a pas fait d'offre concrète à Sampaoli, mais les prochains matchs de Ligue 1 pourraient rapidement changer la donne s'ils ne sont pas positifs pour Alexandre Lacazette et ses coéquipiers à commencer par celui du week-end prochain contre Lille au Groupama Stadium. Même si la victoire à Rennes n'a pas vraiment été rassurante tant le niveau de jeu était médiocre, elle a eu le mérite de permettre à Fabio Grosso de vivre une trêve internationale relativement tranquille. Une défaite face au LOSC remettrait directement le feu et pourrait faire le jeu d'un changement d'entraîneur avec la venue de Jorge Sampaoli.