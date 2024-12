Sage victime du coup de sang de Textor, énorme frayeur à l'OL

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Propriétaire de plusieurs clubs, John Textor s’est bâti une réputation sulfureuse en virant ses entraîneurs très vite. Pierre Sage a failli en faire les frais au moment de la victoire contre l’ASSE dans le derby le 10 novembre.

Il y a tout juste un mois, l’Olympique Lyonnais gagnait un match capital dans le derby contre l’ASSE juste avant la trêve internationale du mois de novembre. Une victoire cruciale face à un rival historique et dans un moment de la saison compliqué pour l’OL, qui venait d’enchainer une défaite contre Besiktas et trois matchs nuls contre Auxerre, Lille et Hoffenheim. Le succès face à Saint-Etienne (1-0) est donc intervenu au meilleur moment possible… surtout pour un homme, Pierre Sage. Dans l’émission ALZ présentée par Zack Nani sur Twitch et YouTube, le journaliste Hugo Guillemet n’y est pas allé avec le dos de la cuillère. Pour le spécialiste de l’OL pour le journal L’Equipe, Pierre Sage était en grand danger en cas de match nul ou de défaite face à l’ASSE dans le derby du 10 novembre dernier au Groupama Stadium.

Pierre Sage a sauvé sa tête contre l'ASSE

L'OL a pris une leçon, Govou tombe de haut https://t.co/gFBbQArmji — Foot01.com (@Foot01_com) December 17, 2024

« Quand tu connais John Textor et que tu vois dans quel état d’esprit il était au moment du match contre Saint-Etienne, si c’est match nul à ce moment-là, c’est bye-bye Pierre Sage. Cela m’amène à dire que c’est vraiment une victoire charnière pour ce qu’il s’est passé ensuite. Je pense que Lacazette a sauvé la tête de Pierre Sage car s’il y avait eu match nul au derby, je n’aurais pas donné cher de sa peau » a lancé le journaliste de L’Equipe, convaincu que John Textor n’aurait pas supporter un nouveau match sans victoire et encore moins lors de ce derby face à un ASSE qui est certes un rival historique mais qui est surtout l’une des plus faibles équipes de Ligue 1 cette saison.

Heureusement pour lui et pour l’OL, Pierre Sage a finalement sauvé sa tête et le voir rester à la tête de l’équipe est sans doute la meilleure nouvelle pour le club rhodanien. La preuve, avant sa défaite contre le PSG ce week-end, Lyon, actuellement 5e de Ligue 1, n’avait plus perdu un match depuis la défaite contre Besiktas en Europa League le 24 octobre dernier.