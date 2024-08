Sadiki bientôt à l'OL, un club de Bundesliga dit non

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL a encore quelques envies cet été sur le marché des transferts. Les Gones veulent d'ailleurs récupérer un nouveau milieu de terrain.

A Lyon, c'est la soupe à grimace en ce début de saison. Deux matchs et deux défaites assez sèches. Bien loin donc des espoirs et ambitions de l'OL, qui inquiète de nouveau ses fans et observateurs. John Textor sait que des manques sont encore présents dans l'effectif de Pierre Sage et ne dira pas non à la possibilité de le renforcer avant la fin du marché des transferts. Un nouveau milieu de terrain a été ciblé en la personne de Noah Sadiki. Le Belge est d'ailleurs intéressé par la possibilité de continuer sa carrière en Ligue 1. Mais attention à la concurrence pour l'OL.

Noah Sadiki, l'Union Saint-Gilloise mise dos au mur

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Noah Sadiki ✞ (@noahjsad27)

Selon les informations du compte X Pol B, Noah Sadiki vient de prendre la décision de quitter l'Union Saint-Gilloise dans les prochains jours, lui qui ne croit plus forcément au projet vendu. De quoi bouleverser quelque peu les plans du club belge, même si ce dernier ne veut pas vendre à tout prix. Cela dépendra notamment de la formule et du montant proposés. Outre l'OL, une formation de Bundesliga est également à l'affût pour recruter le joueur de 19 ans. D'après L'Equipe, les Gones ont déjà envoyé une offre de prêt pour Sediki, encore sous contrat jusqu'en juin 2027. Les prochaines heures seront décisives dans ce dossier, alors que les Olympiens n'ont plus beaucoup de temps pour boucler des deals. En plus de Sadiki, les Rhodaniens ont aussi flashé sur Tanner Tessmann, qui va lui s'engager après avoir passé la traditionnelle visite médicale ce lundi. A noter qu'en plus des arrivées espérées, l'OL va aussi devoir passer la seconde concernant les départs, alors que le club a promis lors de son passage devant la DNCG de récupérer 100 millions d'euros dans ce secteur.