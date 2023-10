Retards, implication, physique… Grosso hallucine à l’OL

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

En difficulté depuis sa nomination le mois dernier, Fabio Grosso doit gérer des problèmes inattendus. L’entraîneur de l’Olympique Lyonnais se retrouve confronté à un groupe en manque de condition physique et de discipline au quotidien.

Au moment d’accepter la proposition de John Textor, Fabio Grosso ne s’attendait sûrement pas à ça. Le nouvel entraîneur de l’Olympique Lyonnais doit composer avec des chantiers importants avant de rendre son équipe compétitive. Au-delà des difficultés sportives de ses hommes, l’Italien a affaire à un groupe difficile à gérer et à tirer vers le haut. Selon les informations d’Eurosport, Fabio Grosso s’étonne tout d'abord du manque d’implication de certains joueurs.

De mauvaises surprises pour Grosso

Le successeur de Laurent Blanc a effectivement constaté des retards et des joueurs qui ne donnent pas le maximum pendant les séances d’entraînement. « Il a été très, très surpris, a témoigné une source proche de l’entraîneur rhodanien. Il ne pensait pas que le problème venait du manque de motivation ou d'implication. La présence de clans dans le vestiaire n'aide pas non plus. En gros, l'attitude générale n'est pas bonne. Il y a un travail profond à réaliser. »

Et pour ne rien arranger, le technicien, qui accorde beaucoup d’importance au professionnalisme, s’est vite aperçu de la faible condition physique de son groupe. On comprend mieux le tacle du propriétaire John Textor dans son communiqué. « Certains joueurs réagissent bien au travail, tandis que d'autres ne le font clairement pas », critiquait l’Américain.

🗨 Notre coach Fabio Grosso évoque les valeurs nécessaires au sein de son groupe 🔴🔵



En direct sur @OLPLAY_Officiel ⏯#OLFCL — Olympique Lyonnais (@OL) October 6, 2023

Fabio Grosso n’a pas souhaité commenter la sortie de son patron ce vendredi en conférence de presse. Mais l’ancien latéral gauche reconnaît que la tâche sera compliquée. « Je suis arrivé dans un club en difficulté, et je ne peux pas tout résoudre en quelques jours, mais j’essaie d’emmener les joueurs sur ma route, avec mes idées, pour qu’on redevienne costaud », a assuré Fabio Grosso, tout de même confiant pour sa mission.