Rennes et le Paris FC raclent les fonds de tiroir à l’OL

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Inutilisé par Pierre Sage depuis le début de la saison, Paul Akouokou doit vite trouver un nouveau club pour se relancer. Une offre miraculeuse pourrait provenir du Stade Rennais durant le mois de janvier.

Recruté par l’Olympique Lyonnais dans l’urgence le 1er septembre 2023 pour 3 millions d’euros en provenance du Bétis Séville, Paul Akouokou n’a pas marqué les esprits dans la capitale des Gaules. L’international ivoirien de 26 ans a joué quelques matchs en Ligue 1 l’an passé, mais Pierre Sage n’est pas un grand fan du natif d’Abidjan. La preuve, il n’a disputé aucune minute cette saison, que ce soit en Ligue 1 ou en Europa League. Placé dans le loft l’été dernier, Paul Akouokou n’a plus d'espoir de grappiller du temps de jeu à l’OL et son départ ne fait plus aucun doute.

Encore faut-il avoir des offres pour partir, et le miracle pourrait avoir lieu au mois de janvier, selon les informations du site 225foot. Le média affirme que deux clubs français en quête de renforts lors du mercato hivernal sont intéressés par le milieu défensif aux 4 sélections avec les Éléphants. Nouveau riche du football français et actuel deuxième de la Ligue 2, le Paris FC est sur les rangs et pourrait dégainer une offre pour recruter Akouokou. Mais le courtisan le plus sérieux de l’ancien joueur de Villarreal n’est autre que le Stade Rennais.

Akouokou plaît au Paris FC et à Rennes

Jorge Sampaoli est à la recherche d’un pur milieu défensif capable de densifier son entrejeu et le profil de Paul Akouokou lui plait. Un prêt avec option d’achat pourrait être proposé par le club breton, qui adopte une stratégie différente par rapport à celle du Paris FC, plutôt dans l’optique de ficeler un transfert sec avec un contrat de deux ans et demi à la clé pour le joueur. Reste maintenant à voir quelle sera l’option privilégiée par Paul Akouokou tandis que du côté de l’OL, on ne fera certainement pas la fine bouche, du moment que le joueur trouve un point de chute. Au vu de la situation financière du club détenu par John Textor, un départ de l’international ivoirien serait très bien vu notamment dans le but de réduire la masse salariale et cela même si l’indemnité de transfert sera certainement très faible.