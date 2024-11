Rayan échappe à l’OL, le Barça était intouchable

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Malgré l’offre transmise à Vasco de Gama pour Rayan Vitor, l’Olympique Lyonnais ne devrait pas réussir à conclure son transfert. D’après la presse catalane, le jeune ailier brésilien a refusé les offres du club rhodanien et de Liverpool afin de privilégier le FC Barcelone.

Alors que ses comptes sont annoncés dans le rouge, l’Olympique Lyonnais ne s’interdit pas un nouvel investissement sur le marché des transferts. En vue du prochain mercato hivernal, le club dirigé par John Textor a transmis une proposition estimée à 14 millions d’euros pour Rayan Vitor. Le propriétaire rhodanien n’a pas confirmé l’existence de cette offre. Mais son intérêt pour l’ailier de Vasco de Gama n’est plus un secret.

OL : Textor avoue son énorme coup de coeur https://t.co/RLbwoOokiO — Foot01.com (@Foot01_com) November 6, 2024

« Non, je ne lui ai pas parlé, répondait le patron de Botafogo après la victoire contre Vasco de Gama (3-0) dans la nuit de mardi à mercredi. J’ai salué plusieurs joueurs de Vasco à leur sortie du terrain. C’est un jeune talent. Il est un joueur de Vasco jusqu’à ce qu’il ne le soit plus. Tout le monde aime Rayan. » En effet, John Textor est loin d’être le seul admirateur du Brésilien. On apprend dans la presse catalane que Liverpool a également tenté sa chance, trop tard. Le média E-Noticies révèle que Rayan Vitor a refusé les offres des Reds et de l’Olympique Lyonnais. Le jeune talent de 18 ans privilégie l’approche du FC Barcelone.

Liverpool également recalé

L’ailier comparé au Merengue Vinicius Junior serait devenu la nouvelle priorité du Barça après l’échec sur le dossier Nico Williams. Cet été, le club catalan a tout tenté pour obtenir la signature de l’international espagnol, très en vue à l’Euro 2024 remporté avec la Roja. Mais l’ailier de l’Athletic Bilbao a refusé l’invitation et vexé le Barça qui ne reviendra pas à la charge malgré ses regrets annoncés. A noter que l’actuel leader de Liga serait bien parti pour s’offrir Rayan Vitor pour 18 millions d’euros, alors que son contrat expire en décembre 2025.