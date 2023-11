Rayan Cherki vendu, les supporters de l'OL vont pleurer

Dans : OL.

Les entraineurs passent, les résultats plongent, et Rayan Cherki ne parvient toujours pas à répondre aux attentes à l'OL. Sa situation contractuelle et ses performances le poussent à un départ pour une somme beaucoup moins importante que prévu.

Rayan Cherki annoncé sur le départ, c’est un scénario que les supporters lyonnais connaissent très bien. Et pourtant, même si cela semble faire des années que cette rumeur se propage, le meneur de jeu de l’OL n’a que 20 ans, et n’a toujours pas réellement franchi un cap avec son club formateur. C’est ce qui frustre le plus les suiveurs lyonnais, qui sont toujours derrière leur pépite, mais ne le voient pas parvenir à prendre le jeu à son compte, à peser sur les matchs, à avoir la bonne attitude pour convaincre ses entraineurs, et aussi à aligner des statistiques plus convaincantes ou à rapporter des points à son équipe.

Un départ de l’OL, maintes fois évoqué, peut-il être la solution pour que tout le monde s’y retrouve ? Un moyen pour Lyon de capitaliser financièrement, et pour Rayan Cherki de décoller loin de la mauvaise passe lyonnaise. C’est une solution qui risque de se concrétiser cet hiver ou l’été prochain, avec le joueur sous contrat jusqu’en 2025. Cette incapacité à franchir un cap est malheureusement pour Lyon en train de peser sur la valeur de l’international espoirs, qui brille avec la formation de Thierry Henry, mais ne connait pas la même réussite en Ligue 1. Selon Fichajes, l’OL envisagerait une vente alors que Chelsea et Newcastle sont venus aux renseignements récemment. Et selon le média espagnol, un chèque de 25 millions d’euros serait suffisant pour faire craquer John Textor, qui estime qu’il faut vendre un joueur prometteur tant qu’il a encore des années de contrat restantes.

Cherki vendu pour 50 ME, Aulas avait dit non

Dans les conditions actuelles, une prolongation semble difficile à imaginer, et cette saison pourrait donc bien être la dernière de Rayan Cherki à l’OL. Ce montant, s’il venait à se confirmer, risque toutefois de faire tousser du côté des suiveurs lyonnais, qui se rappellent une époque où le Real Madrid voulait mettre 50 millions d’euros pour rafler le successeur de Karim Benzema dans l’axe Lyon-Madrid. Aulas avait à l’époque refusé, ce qui avait été unanimement salué comme une bonne décision étant donné l’incroyable potentiel de Cherki. Ce dernier n’a que 20 ans, mais entre sa situation contractuelle et ses performances moyennes, sa valeur n’a pas vraiment grimpé ces derniers mois.