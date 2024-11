Rayan Cherki favori pour remplacer Mo Salah à Liverpool

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'annonce par John Textor de la possible vente de plusieurs joueurs, et pourquoi pas de Rayan Cherki, est arrivée aux oreilles des dirigeants de Liverpool.

La situation financière de l'Olympique Lyonnais va contraindre le club rhodanien à vendre des joueurs, et en conférence de presse, le patron d'Eagle Football Club a reconnu que le départ de Rayan Cherki était envisageable. « En le prolongeant en septembre, on a perdu 15 millions d'euros de vente, mais nous avons obtenu un accord à plus long terme. Il a une plus grande valeur aujourd'hui que cet été. Rayan devrait rester en janvier, mais ce sera son choix, comme toujours dans le football », a concédé l'homme d'affaires américain, qui avait menacé de laisser son jeune milieu offensif dans le loft s'il n'acceptait pas de prolonger son contrat. Depuis l'annonce de la DNCG, des voyants rouges se sont allumés dans la cellule recrutement de plus gros clubs. Tandis qu'en Espagne, le nom du Real Madrid a été cité, le Mail on Sunday révèle que les dirigeants de Liverpool sont disposés à faire une offre à l'Olympique Lyonnais afin de recruter l'international Espoirs français.

Cherki nouvelle idole d'Anfied ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Rayan Cherki (@rayan_cherki)

Du côté d'Anfield, on a une idée très précise de ce que Arne Slot, le successeur de Jürgen Klopp, pourra faire de Rayan Cherki. Liverpool veut en effet que le jeune joueur issu de l'académie lyonnaise remplace Mohamed Salah, le contrat de la star égyptienne des Reds s'achevant l'été prochain. Après 221 buts et 99 passes décisives sous le maillot du club de la Mersey, Salah est annoncé sur le départ, une prolongation de contrat n'étant pas dans les tuyaux. Même si le média anglais précise que le Paris Saint-Germain est également cité dans le dossier Cherki, Liverpool pense pouvoir surpasser le PSG.

Du côté de l'Olympique Lyonnais, toute cette concurrence pour le joueur de 21 ans est forcément une bonne nouvelle, puisque cela assure que le prix de Rayan Cherki ne sera pas revu à la baisse. L'été dernier, Paris et Dortmund avait proposé 15 millions d'euros pour l'OL, mais il faudra aller plus haut pour rafler la mise. À savoir aussi si le natif de Lyon sera disposé à partir vers le Nord de l'Angleterre dès le mois de janvier prochain ou l'été prochain.