Prolonger Rayan Cherki, l'OL a mieux à faire ‍!

Par Quentin Mallet

A quelques heures de la fin du mercato estival 2024, le dossier Rayan Cherki fait toujours couler beaucoup d'encore. Prolongera ? Prolongera pas ? La tendance est très floue.

Le cas Rayan Cherki devra servir, à l'avenir, de jurisprudence pour l'Olympique Lyonnais. Des discussions ont rapidement émergé il y a plusieurs mois entre la direction lyonnaise et celle du Paris Saint-Germain. Très intéressés par son profil, Luis Enrique et Luis Campos ont tout fait pour convaincre le joueur de signer, avec succès. Toutefois, les deux clubs n'ont jamais réussi à trouver d'accord, Lyon repoussant l'échéance en prétextant que le Borussia Dortmund allait venir avec une meilleure offre. Au final, le club allemand n'a jamais franchi le pas et Paris s'est désisté. A quelques heures de la fin du mercato, son avenir est extrêmement flou. Tout portait à croire qu'il allait finalement prolonger, mais il y a un « mais ».

Rayan Cherki, un avenir en pointillés

🚨🔴🔵🇫🇷 #Ligue1 |



❗️Si l’hypothèse d’une prolongation de Rayan Cherki est considérée comme une nouvelle hypothèse sérieuse ces derniers jours, les deux parties n’ont pas entamé de discussion à ce sujet.



➡️ Comme expliqué au sein de l’OL, les dirigeants lyonnais restent… pic.twitter.com/FxaWG9kG7r — Santi Aouna (@Santi_J_FM) August 30, 2024

Ces derniers jours, l'hypothèse d'une prolongation avec une légère augmentation de salaire a pris vie. Dans ce cas de figure, Rayan Cherki était réintégré au groupe rapidement et il retrouvait une place de choix dans l'effectif de Pierre Sage. Mais selon les informations de Santi Aouna, journaliste pour Foot Mercato, la tendance n'est finalement pas aussi claire. Aucune discussion n'aurait encore eu lieu entre le club et le clan du joueur pour évoquer une prolongation. En outre, son cas ne serait même plus considéré comme une urgence puisque le club assure en interne avoir d'autres dossiers parallèles plus importants à gérer.

Faut-il comprendre qu'il y a peu de chance que Rayan Cherki s'en aille dans les dernières heures du mercato ? Pour rappel, le numéro 18 lyonnais n'a plus qu'un an de contrat. Il va donc falloir rapidement trouver une solution pour que toutes les parties soient satisfaites de l'issue du dossier.