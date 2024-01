Pourquoi choisir, l’OL veut Benrahma et Danjuma cet hiver ‍!

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Débarrassé des contraintes de la DNCG, l’OL a bien l’intention de frapper très fort lors de ce mercato hivernal. Après avoir bouclé les venues de Lucas Perri et d’Adryelson, John Textor espère concrétiser les venues de Saïd Benrahma et d’Arnaut Danjuma.

Le mercato hivernal sera très chaud à l’Olympique Lyonnais et il devrait mettre en joie les supporters du club rhodanien. Alors que les transferts de Lucas Perri et d’Adryelson seront officialisés d’ici la fin de la semaine, l’OL souhaite se renforcer dans le secteur offensif. Jeffinho va repartir à Botafogo tandis que Kadewere a été prêté à Nantes. De son côté, Nuamah va disputer la CAN avec le Ghana. Deux joueurs sont donc visés par l’état-major lyonnais en attaque afin d’épauler Rayan Cherki et Alexandre Lacazette dès le mois de janvier.

La priorité du board lyonnais se nomme Saïd Benrahma, également cité à l’Olympique de Marseille il y a quelques jours. Plus libre vis-à-vis de la DNCG après un mercato estival à l’économie, l’OL a une longueur d’avance. A tel point que selon les informations de Foot Mercato, l’actuel 15e de Ligue 1 a débuté les négociations en direct avec le clan de l’international algérien. L’objectif de l’Olympique Lyonnais est clair : rapidement tomber d’accord avec Benrahma avant d’entamer les négociations avec West Ham, qui réclame plus de 20 millions d’euros pour un joueur également courtisé par Fulham et Wolverhampton.

En interne, l’OL assure avoir les liquidités pour boucler ce transfert, tout l’enjeu est donc de trouver un accord avec le joueur. La possible venue de l’Algérien ne met pas fin à la piste Arnaut Danjuma puisque toujours selon le média spécialisé, ce n’est pas l’un ou l’autre dans l’esprit de David Friio, John Textor et Matthieu Louis-Jean. Déterminé à frapper fort cet hiver en renforçant considérablement l’effectif à la disposition de Pierre Sage, l’OL aimerait recruter les deux ailiers de Premier League. L’idée est donc de boucler rapidement le cas Benrahma pour ensuite se concentrer sur l’attaquant de couloir d’Everton tandis que le recrutement d’un avant-centre n’est pas érigé en priorité par les décideurs lyonnais. Des informations qui ne devraient pas manquer de réjouir les supporters de l’OL, désormais dans l’attente des accords indispensables pour boucler ces deux transferts au plus vite avant que la concurrence ne se réveille.