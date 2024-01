Plus d'OL moins de Palace, Textor craque

Dans : OL.

Par Claude Dautel

John Textor possède trois clubs (Lyon, Botafogo et Molenbeek) et cela commence probablement à être suffisant. Selon la presse anglaise, l'homme d'affaires américain serait prêt à céder ses parts à Crystal Palace.

Les supporters lyonnais lui reprochaient souvent d'être un patron en distanciel et de consacrer peu de temps au club qu'il a racheté 800 millions d'euros à Jean-Michel Aulas et le message a visiblement porté un peu ses fruits. John Textor est nettement plus visible du côté de l'OL, pour preuve son récent déplacement hautement médiatisé avec son équipe pour le match de Coupe de France contre Pontarlier. Mais tout cela ne serait pas que symbolique puisque The Independent confirme que le millionnaire américain veut se recentrer sur les clubs de la planète Eagle Football, à savoir l'Olympique Lyonnais, Botafogo et Molenbeek. Et que donc il va mettre en vente les 45% qu'il détient dans Crystal Palace. Selon Miguel Delaney, rédacteur en chef, du grand quotidien anglais, depuis deux semaines, des négociations ont débuté autour de la vente des parts de John Textor.

Textor veut vendre ses parts à Crystal Palace

Pour l'instant, aucune banque n'a été mandatée par John Textor pour céder ses 45%, lesquels ont une énorme valeur compte tenu de ce qu'est devenu la Premier League. Cependant, pour réellement avoir le pouvoir, l'éventuel investisseur devra dépasser la barre des 50% et cela ne sera pas simple, car Steve Parish, le businessman anglais qui a sauvé Crystal Palace de la faillite en 2010, aura bien du mal à céder les 10% qui pourraient tout faire basculer. Mais, si John Textor a entamé des discussions, c'est qu'évidemment il sait que tout est possible en Premier League, où les prises de participation dans les plus grands clubs se font à prix d'or. On l'a récemment vu avec Manchester United où Sir Jim Ratcliffe a déboursé 1,4 milliard d'euros pour 25% du club. Évidemment, Crystal Palace n'est pas Man Utd, mais comme le rappelle The Independent, les places sont très chères dans le board des clubs anglais. Du côté de l'OL, on ne verrait probablement pas d'un mauvais oeil que John Textor ressert son portefeuille d'investissements dans le football.