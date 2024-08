Pierre Sage viré à l'OL, ils sont déjà au courant

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Héros de l’OL la saison dernière, Pierre Sage a débuté le championnat de la pire des façons en s’inclinant à Rennes puis contre Monaco. Une entame catastrophique qui fragilise déjà l’entraîneur lyonnais.

Deux matchs de Ligue 1 disputés, et Pierre Sage se retrouve déjà en grande difficulté à l’Olympique Lyonnais. Sauveur des Gones l’an passé après avoir pris la succession de Fabio Grosso, le technicien français de 45 ans semble perdu en ce début de saison. Sèchement battue à Rennes la semaine dernière (3-0), son équipe lyonnaise a subi la loi de l’AS Monaco ce week-end à domicile (0-2). Deux revers qui mettent en lumière le manque de cohérence dans le mercato de l’OL, mais qui fragilisent également Pierre Sage dès l’entame du championnat.

Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si Jorge Sampaoli était présent samedi au Groupama Stadium, l’entraîneur argentin étant libre de tout contrat et proche de John Textor. A court terme, il n’est pas encore question de se séparer de Pierre Sage, mais une nouvelle défaite à domicile vendredi contre Strasbourg poserait la question de l’avenir de l’entraîneur français dans les semaines à venir. Un départ de Pierre Sage ne serait pas si étonnant selon Razik Brikh, journaliste pour le site Olympique & Lyonnais, qui a lâché une véritable bombe dans son émission ‘Tant qu’il y aura des Gones’.

Le départ de Pierre Sage évoqué par les joueurs

Selon lui, dans le vestiaire de l’OL, le départ de Pierre Sage n’est plus tabou. « Des joueurs se plaignent déjà de Pierre Sage et disent qu’en gros, d’ici quelques matchs il va sauter. C’est incroyable d’entendre ça, ce sont des informations que l’on a, des joueurs se permettent de dire qu’il va sauter dans quelques jours » a lancé le spécialiste de l’Olympique Lyonnais, qui a eu l’information selon laquelle plusieurs joueurs ont évoqué en interne le départ à venir de Pierre Sage. Une bombe qui ne manquera pas de faire réagir et qui ne va pas aider le club rhodanien à préparer la réception de Strasbourg de la manière la plus sereine possible.

Dans un climat de plus en plus compliqué, Pierre Sage va devoir trouver les mots et les solutions tactiques pour relancer son équipe, face à un Racing en pleine confiance et qui vient d’enchaîner un nul à Montpellier et une victoire éclatante contre Rennes dimanche pour démarrer la saison. Une fois de plus, la tâche de l’entraîneur de l’OL ne s’annonce pas simple.