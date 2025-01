Pierre Sage en danger à Lyon, ce n'est plus secret

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Après l'élimination en Coupe de France, et le nul contre Toulouse, Pierre Sage est allé sereinement s'expliquer devant les supporters lyonnais. Mais l'entraîneur de l'OL sait que John Textor n'aura aucun scrupule à le limoger.

Depuis quelques matchs, la belle machine lyonnaise s'est déréglée, et cela commence à se ressentir au niveau des résultats, ce qui devient forcément gênant. Et que ce soit à Lyon ou ailleurs, les supporters ont une patience limitée et parfois la mémoire courte. C'est pour cela que Pierre Sage n'échappe plus aux critiques, alors que le technicien français a fait des miracles depuis qu'il a pris les commandes de l'Olympique Lyonnais. John Textor n'est pas un sentimental, et le propriétaire d'Eagle Football l'a encore confirmé la semaine passée lors de son interview sur RMC, si les résultats ne sont plus là, alors Pierre Sage passera à la trappe. Dans Le Progrès, cette hypothèse est désormais clairement évoquée concernant l'avenir de l'entraîneur à Lyon.

Pierre Sage dans le doute à Lyon

L’OL en crise, les supporters convoquent les joueurs https://t.co/n6UPGODBA0 — Foot01.com (@Foot01_com) January 18, 2025

Pour nos confrères lyonnais, il est évident que les résultats actuels mettent en danger Pierre Sage, lequel paraît avoir du mal à trouver des solutions. « Un ressort ne se serait-il pas cassé ? Et si oui, en est-il en partie responsable ou subit-il les événements ? Se sent-il très exposé par cette série de contreperformances en termes de résultats et (ou) de jeu ? Entend-il les doutes et les critiques sur ses choix, son coaching ? Songe-t-il aux mots de son patron américain John Textor récemment sur RMC (...) Les différents mercatos qu’il a vécus en tant qu’entraîneur, d’abord intérimaire puis confirmé sont aussi toujours aussi perturbateurs sur le terrain et en coulisses. Malgré sa volonté de ne pas se contredire après avoir affirmé avant le match à Brest, que cela avait moins d’impact cette année, il est difficile de ne pas y voir quand même un lien de cause à effet », fait remarquer Jean-François Gomez, journaliste du Progrès. A l'entame d'une semaine qui verra l'Olympique Lyonnais se déplacer deux fois, jeudi à Fenerbahçe, et dimanche à Nantes, l'entraîneur de l'OL va devoir trouver des solutions pour relancer une machine qui tournait pourtant à plein régime il y a encore quelques semaines.