Penalty pour l'OL, Auxerre dépose aussitôt une réserve technique

Par Claude Dautel

C'est une scène rarissime à laquelle on a assistée ce dimanche à l'occasion du match OL-Auxerre. Après un penalty accordé pour Lyon après usage de la VAR, Auxerre a déposé une réserve technique.

On jouait la 43e minute du match entre Lyon et Auxerre lorsqu'une action anodine s'est transformée en énorme polémique dont on pourrait entendre parler. En effet, après un geste maladroit de Mensah, ce dernier faisait clairement tomber Mikautadze à la limite du terrain, mais dans la surface. Dans un premier temps, l'arbitre sifflait six mètres et ne signalait rien, et il faisait même signe au gardien de l'AJA de dégager... mais finalement, il était rappelé par la VAR et accordait un penalty pour l'Olympique Lyonnais. Une décision qui faisait disjoncter l'équipe auxerroise ainsi que son entraîneur, Christophe Pélissier, dont un des adjoints était expulsé. Selon le capitaine de l'AJA, qui s'est exprimé sur DAZN à la pause, l'arbitre avait sifflé une sortie de but avant la faute, stoppant ainsi leur action, et le juge de touche avait même levé son drapeau.

La réserve technique posée par le staff peut amener les conséquences suivantes :



- Révision du résultat si cette décision influence le score

- Sanctions contre l’arbitre

- Rematch potentiel (rare)

Le capitaine d'Auxerre demandait immédiatement à poser des réserves techniques, ce qui a aussitôt été fait, Jérémy Stinat prenant note des remarques de Juba sur ce fait de jeu. Cela n'a pas empêché Georges Mikautadze de tirer le penalty et de marquer ainsi son premier but sous le maillot de l'Olympique Lyonnais. Mais dans le camp de l'AJ Auxerre, on est clairement déterminé à faire entendre sa version des faits et obtenir gain de cause. Pour preuve, le président auxerrois est allé confirmer à la pause que la réserve technique était maintenue, tandis que sur les réseaux sociaux, les spécialistes 2.0 de l'arbitrage et des règlements étaient déjà en plein débat.