OL : Dugarry détruit le « catastrophique » Memphis Depay

Dans : OL, Ligue 1.

Questionné sur le cas Memphis Depay, qui intrigue à l'Olympique Lyonnais, Christophe Dugarry n'a pas hésité à démonter l'attaquant néerlandais.

Titulaire dans le couloir gauche de l'attaque lyonnaise, Memphis Depay avait plutôt bien lancé sa saison, avec un but et trois passes décisives en Ligue 1. Mais le week-end dernier pour la réception de Dijon (3-3), l'international néerlandais a connu un premier coup d'arrêt à Lyon puisque Bruno Genesio l'a écarté du groupe après son triste match contre le PSG, au cours duquel il a affiché ses faiblesses collectives. L'entraîneur rhodanien l'avait pourtant prévenu en lui demandant une plus grande participation dans le jeu. Sauf que cette décision forte ne changera pas grand-chose pour l'avenir de Memphis, selon Christophe Dugarry.

« Depay ? Sur le contenu des matchs, c’était catastrophique. Mourinho a essayé un peu, c’était catastrophique. Si tu penses qu’un joueur qui a pas réussi à Manchester peut réussir facilement en Ligue 1, tu te trompes. Surtout quand tu vois le contenu et les carences qu’il avait à Manchester. Pourquoi il jouait pas à Manchester ? Parce qu’il avait des carences qui même en Ligue 1 ou en Belgique ne passeront pas », a balancé, sur RMC, Duga, qui estime donc que Depay n'a tout simplement pas le niveau pour jouer dans un club comme l'OL. Au joueur de lui prouver le contraire sur le terrain... ou pas.