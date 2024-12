Pas de cadeau de Noël pour les supporters de l’OL

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

L'OL se rendra à Valenciennes ce samedi en Coupe de France. Et malgré le choix du stade pour éviter tout problème, les supporters lyonnais ne sont pas les bienvenus.

Dans un changement de programme inhabituel qui a pour but d’alléger un mois de janvier qui comprendra des matchs de Ligue des Champions, la Fédération Française de Football a décidé de placer les 32e de finale avant la trêve hivernale. Résultat, ce week-end, ce sera place à la magie de ce premier tour d’entrée en lice des équipes de Ligue 1. Un moment toujours à part mais il devient de plus en plus difficile de mettre les petits plats dans les grands. Les restrictions, les interdictions et les décisions des autorités se multiplient et gâchent un peu la fête. Ce sera le cas à Feignies-Aulnoye, formation de National 2 qui se fait forcément une joie de recevoir l’Olympique Lyonnais. Le match aura lieu ce samedi 21 décembre et le stade du Hainaut de Valenciennes a été choisi pour cette belle affiche dans la région. Mais ce sera sans les supporters de l’OL, qui auraient pourtant pu suivre leur équipe une dernière fois dans l’année, dans un stade de grande taille largement en capacité d’accueillir des supporters adverses.

Le match PSG-OL pointé du doigt

⚠️ Information Importante⚠️



Dans le cadre du 32ᵉ de finale de Coupe de France face à l’Entente Feignies Aulnoyes, samedi 21 décembre à 18h à Valenciennes, le préfet du Nord a pris un arrêté d’interdiction de circulation des supporters Lyonnais aux abords du stade.… — Service Client OL (@OL_service) December 16, 2024

Mais le Préfet du Nord a décidé d’une interdiction de circulation des supporters lyonnais aux abords du stade, et le club local a donc fait savoir que le parcage serait fermé. « Le secteur visiteurs sera fermé sur ce match. En conséquence, l’Olympique Lyonnais recommande à ses supporters de ne pas organiser de déplacement et de ne pas se présenter aux abords du stade du Hainaut ce samedi 21 décembre », fait savoir ainsi savoir le club nordiste. Principale raison de cette décision, les affrontements qui avaient eu lieu l’an dernier en marge de la finale de la Coupe de France, à l’occasion de la rencontre face au PSG, et qui avaient notamment vus les supporters des deux camps s’affronter à un péage autoroutier. Même si l’organisation avait été loin d’être impériale et que le rôle suspects de certains chauffeurs avait été mis en cause, les autorités n’ont pas voulu prendre de risque. Pas de match donc pour les fans lyonnais à quelques jours de Noël.