OM-OL : Penalty contre Paqueta, Lyon crie au scandale !

Dans : OL.

Alors que l’Olympique Lyonnais avait ouvert le score sur un but de Toko Ekambi, l’Olympique de Marseille est revenu dans le match avec un penalty de Milik (1-1 à la 80e).

Un penalty qui fait débat sur les réseaux sociaux. Car si Paqueta a bien touché le ballon du bras droit sur une frappe de Gueye, cela l'a été après un rebond sur le ventre du Brésilien. Autant dire que la décision de l’arbitre est discutable. Si la VAR a validé le peno avant l'égalisation de Milik, l’OL n’a pas apprécié… Sur son compte Twitter, le club rhodanien a effectivement fait un « petit point règlement », sur lequel on voit que l’arbitre aurait normalement dû annuler son penalty...

Une critique pas validée par Mohamed Bouhafsi : « Un petit point règlement : Ici le ballon touche le bras, certes après un contact avec le corps de Paqueta mais surtout à cause d’une position non naturelle du défenseur. Le penalty doit être sifflé car le bras augmente la surface artificielle et se retrouve au niveau de l’épaule ». Dans tous les cas, cette décision de Benoît Millot n'a pas fini de faire jaser, surtout si Lyon ne gagne pas cet Olympico...