OL ‍: Zéro suspense, le successeur de Blanc déjà connu

Dans : OL.

Par Adrien Barbet

En grande difficulté en ce début de saison, l'Olympique Lyonnais est en crise. Laurent Blanc pourrait même perdre son poste en cas de défaite contre le PSG ce dimanche 3 septembre. John Textor connaît toutefois déjà le nouveau coach.

Avec seulement un point pris en Ligue 1 après trois journées disputées, l'OL réalise un début de saison catastrophique, après déjà deux saisons ratées. Lyon n'a pas été en mesure de se renforcer comme espéré cet été à cause des sanctions infligées par la DNCG et a en plus perdu des joueurs importants lors du mercato. Cet exercice 2023/2024 risque d'être encore plus délicat. Dans une nouvelle Ligue 1, à 18 équipes, les points sont très importants à prendre et pour le moment, l'OL n'est que seizième. Le club rhodanien risque de devoir licencier Laurent Blanc en cas de défaite contre le PSG. Cependant, John Textor a déjà prévu le coup et a identifié le successeur du coach français.

Blanc out, John Textor pense déjà à la suite

Selon les renseignements du site olympique-et-lyonnais, John Textor ne va pas aller chercher très loin pour probablement remplacer Laurent Blanc, qui risque de ne pas terminer la saison à Lyon. Bruno Lage, coach par intérim à Botafogo, est le candidat numéro 1 pour devenir l'entraîneur de l'OL. Le technicien portugais dirige l'une des équipes d'Eagle Football, le groupe de John Textor. Bruno Lage est conscient que son avenir à Botafogo est incertain mais il reste visiblement très apprécié par John Textor qui n'hésiterait pas à lui confier les rênes de l'OL. Des médias brésiliens ont affirmé que cette possibilité est plus que probable. L'arrivée de Bruno Lage à Lyon pourrait être officialisée cet hiver mais en attendant, l'OL va devoir trouver un autre coach car Laurent Blanc pourrait être démis de ses fonctions bien avant cette fameuse période hivernale.