OL ‍: Walid Acherchour atomise l'arbitre, « ‍elle est dépassée ‍»

Par Mehdi Lunay

Accusée d'avoir oublié deux penaltys pour l'OL à Reims, Stéphanie Frappart est de nouveau sous le feu des critiques. La polémique de trop pour Walid Acherchour, lequel remet officiellement en cause la présence de l'arbitre en Ligue 1.

La Ligue 1 ne pouvait pas reprendre ses droits sans quelques polémiques arbitrales. Avec Lens-OM, Saint-Etienne-Montpellier et Reims-OL, les nerfs des joueurs ont été mis à rude épreuve samedi soir. Le match des Lyonnais à Auguste-Delaune est celui qui a le plus fait parler. A 1-1, les Gones se sont vus refuser deux penaltys sur Malick Fofana et Alexandre Lacazette. Les images ont montré des contacts très suspects au niveau des jambes des deux attaquants rhodaniens. Les supporters de l'OL en voulaient beaucoup à l'arbitre du match, Stéphanie Frappart.

Frappart est-elle dépassée en Ligue 1 ?

Cela ne va pas améliorer la réputation de la seule femme arbitre principal au sein du football professionnel français. Match après match, ils sont de plus en plus nombreux à critiquer voire attaquer sévèrement Mme Frappart. Il y a quelques mois de cela, elle avait même récolté la note de 1 dans L'Equipe pour sa prestation lors de Lyon-Valenciennes en coupe de France. Une accumulation d'erreurs qui agace profondément Walid Acherchour. Le consultant perd patience et n'hésite plus à remettre en question le statut de Stéphanie Frappart.

🗨️ @walidacherchour: "J'ai trouvé Stéphanie Frappart dépassée, l'événement est souvent trop grand pour elle. Selon moi, il y a pénalty sur Fofana" pic.twitter.com/rYtengAd3B — After Foot RMC (@AfterRMC) November 23, 2024

« Je la trouve dépassée, je l’ai encore trouvé dépassée sur ce match. Je trouve que l’évènement est trop grand pour elle à chaque fois, en tout cas souvent. Là, je l’ai encore ressenti. Je pense que sur Fofana, il y a penalty. Si elle va le revoir, elle voit qu’il y a quelque chose en bas et qu’il est gêné », a t-il lâché sur RMC après Reims-OL samedi. Les institutions comme la LFP et la FFF vont-elles penser comme lui ? Cela serait étonnant. En effet, Stéphanie Frappart est bien moins contestée à l'étranger, faisant partie des visages de l'arbitrage français dans les grandes compétitions.