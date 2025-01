OL ‍: Une recrue en approche dans un secteur inattendu

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL traverse une période très difficile. Plus grand-chose ne va sportivement et en interne, le club rhodanien doit rapidement trouver des fonds pour se sauver en Ligue 1.

John Textor a encore quelques jours devant lui pour trouver suffisamment de liquidités et contenter la DNCG. Déjà, quelques départs importants ont eu lieu mais ces derniers ne sont pas encore suffisants pour combler les trous. Le businessman américain devrait donc encore faire jouer son réseau pour dégraisser l'effectif lyonnais. Concernant le terrain, Pierre Sage est lui contesté après le mauvais début d'année 2025 de l'OL. Les résultats ne suivent plus en Ligue 1 et le club rhodanien a subi une humiliation historique en Coupe de France face à Bourgoin. Afin de donner un coup de fouet aux joueurs lyonnais, le club rhodanien veut agir et songe même à recruter prochainement dans un secteur plutôt inattendu.

L'OL veut aider ses joueurs à aller mieux

Selon les informations de Olympique et Lyonnais, l'OL veut en effet renforcer sa préparation mentale en recrutant un ou des spécialistes du métier. En attendant, Daniel Congré va continuer de se concentrer sur son rôle de coordinateur sportif. L'ancien Toulousain gère l'ambiance au sein de l'effectif et s'assure du bon fonctionnement des choses entre les joueurs et l'entraineur. Mais le seul travail de Congré n'est pas jugé suffisant par l'OL, qui veut aider les éléments de son effectif à gérer la pression et tout ce qui va avec. Dans les prochains jours, il ne serait donc pas étonnant de voir du renfort débarquer pour développer la préparation mentale des joueurs de l'Olympique Lyonnais. De quoi être suffisant pour remonter la pente ? C'est tout ce qu'espère la direction rhodanienne, qui rêve d'une qualification en coupe d'Europe en fin de saison.