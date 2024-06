OL ‍: Une pépite à 19 ME, les Américains font un cadeau à Textor

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL ne manquera pas de dossiers à gérer cet été au mercato. John Textor pourrait bien amener du lourd dans le Rhône si les finances le permettent.

A Lyon, on attend d'en savoir plus concernant les droits tv mais aussi le passage devant la DNCG. Les Gones espèrent pouvoir avoir des ambitions fortes cet été sur le marché des transferts afin de démarrer la nouvelle saison du mieux possible. Il faudra certainement vendre pour alléger les finances. La cellule de recrutement doit s'activer également pour compenser tout cela et faire des affaires bien senties. Récemment, John Textor a utilisé sa filiale Eagle Football pour boucler des deals séduisants. On se rappelle de l'opération Ernest Nuamah notamment, qui appartient à Molenbeek mais qui a été prêté dans la foulée à l'OL. Et John Textor réfléchit apparemment à faire de même avec le dossier Thiago Almada (23 ans).

Thiago Almada, John Textor va réussir son coup

Selon les informations d'Olivier Salmon, l'international argentin vient en effet de se mettre d'accord avec John Textor pour rejoindre... Eagle Football. Des négociations avancées existent aussi avec son club, Atlanta United. Si le champion du monde veut rejoindre l'Europe, l'homme d'affaires américain l'aurait bien placé du côté de Botafogo. C'est d'ailleurs ce qui avait été conclu au préalable dans leur accord. Pour lâcher Thiago Almada, Atlanta se contenterait de 18,5 millions d'euros, alors que le milieu est initialement estimé à 27 millions d'euros. Il va désormais falloir connaitre la décision finale du joueur, dépendante donc de la multipropriété. Il lui faudra aller à Botafogo, aller à Molenbeek (très peu probable), à Crystal Palace ou encore à l'OL. Les fans rhodaniens seront bientôt fixés, alors que la perspective d'avoir la saison prochaine un joueur bourré de talent est très belle et sans doute plus crédible que jamais.