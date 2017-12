OL : Une D2 anglaise arrive à Lyon pour parler mercato

Dans : OL, Mercato, Premier League.

Arrivé à l'Olympique Lyonnais à l'âge de 8 ans, Aldo Kalulu a grimpé la totalité des échelons avant d'intégrer le centre de formation de l'OL et finalement de signer professionnel. Mais, devant la concurrence dans son secteur, le milieu offensif de 21 ans a accepté d'être prêté au FC Sochaux en Ligue 2. Sous le maillot doubiste, Aldo Kalulu a été titulaire 16 fois depuis le début de la saison, marquant 4 buts et délivrant 1 passe décisive.

Et le profil du jeune lyonnais semble avoir déjà tapé dans l'oeil de clubs étrangers. Selon France-Football, la formation de Norwich City, actuel 16e de D2 anglaise, veut faire venir Aldo Kalulu et dès le mercato d'hiver. La formation anglaise croit tellement dans le joueur lyonnais qu'elle ne souhaite pas un prêt mais un transfert pur et simple, et des discussions dans ce sens devraient commencer rapidement avec l'Olympique Lyonnais. Reste à savoir si Jean-Michel Aulas voudra laisser partir Aldo Kalulu dès maintenant, ou si au contraire le patron de l'OL laissera mariner Norwich City jusqu'à l'été prochain en attendant de voir.