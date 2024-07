OL ‍: Un transfert dingue en préparation, c’est très louche

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

A ce rythme-là, l'Olympique Lyonnais va réaliser le transfert du siècle. La cote de Jake O'Brien grimpe follement au mercato, et un club de Premier League est même prêt à une offre folle.

Jean-Michel Aulas, qui avait du faire des mercatos à l’économie lors de la fin de son règne, doit tout de même se demander quelle mouche a piqué John Textor. Certes, le président lyonnais a beaucoup dépensé avec réussite l’hiver dernier, permettant de redresser son club passant de la lutte pour le maintien aux Coupes d’Europe. En plus de cela, la vente de plusieurs biens du club, comme l’OL Arena ou OL Reign, a permis d’apporter du cash dans les caisses et de rembourser des emprunts. Mais tout de même, la venue de Moussa Niakhaté pour 32 ME, les levées des options d’achat de Mangala et de Nuamah, font déjà passer l’OL parmi les clubs les plus dépensiers d’Europe sur les derniers mois.

Le prix d'O'Brien grimpe chaque jour

En plus de cela, Alexandre Lacazette a accepté de continuer l’aventure, lui et son gros salaire. Et pour les départs, cela va beaucoup moins vite même si Lyon attend des offres pour Rayan Cherki et Maxence Caqueret en plus d’Anthony Lopes. Il y a toutefois un joueur qui possède une belle cote en Europe, il s’agit de Jake O’Brien, que les supporters ont appris à apprécier pour sa rigueur défensive, sa capacité à marquer, et son comportement exemplaire malgré son statut de remplaçant au début de saison. La réussite du nouvel international irlandais lui a ainsi permis de voir sa cote passer d’un million d’euros lors de son recrutement il y a un an, à 12 millions d’euros à l’issue de la saison.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Olympique Lyonnais (@ol)

De quoi envisager une belle vente, même si la perte serait copieuse en défense centrale. En cas de belle offre, l’OL était dit à l’écoute. Mais selon les informations des dernières heures, les bruits de couloir autour d’O’Brien sont tout de même troublants. Il était évoqué en début de week-end une proposition de l’ordre de 20 millions d’euros en provenance d’Everton. Mais ce lundi, The Athletic va plus loin et affirme que Nottingham Forest, qui vient de vendre Diakahté à l’OL, est très intéressé par le défenseur central révélé à Lyon. Au point de se rapprocher du montant demandé par John Textor, qui serait finalement de 35,5 millions d’euros. Une somme folle pour un joueur qui valait un million d’euros un an plus tôt, même s’il a réussi une belle saison avec l’OL, et possède un physique taillé pour la Premier League. Même si rien n’est fait, les montants des transferts n’en finissent pas d’étonner à Lyon cet été.