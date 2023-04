OL : Un Stéphanois avale une liste de footballeurs à cambrioler, trop tard

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Deux personnes originaires de Saint-Etienne ont été condamnés à de la prison ferme pour différents cambriolages dont un commis au domicile de Moussa Dembélé. Et à priori d'autres footballeurs étaient dans le collimateur.

Vendredi, le tribunal correctionnel de Lyon a condamné deux Stéphanois à deux ans de prison ferme pour l’un, et un an et demi pour l’autre. Les deux hommes ont été arrêtés en flagrant délit après différents cambriolages dans la région, dont celui au domicile de Moussa Dembélé, l’attaquant de l’Olympique Lyonnais. Alors que le joueur participait au quart de finale de la Coupe de France contre Grenoble le 28 février dernier, sa maison de la banlieue lyonnaise suscitait l’intérêt des deux cambrioleurs, lesquels prenaient la fuite après avoir déclenché l’alarme, non sans avoir laissé sur place quelques empreintes utiles aux enquêteurs. Et cette tentative n’était pas la première contre des joueurs de l’OL puisque trois autres footballeurs lyonnais avaient eu, eux aussi, doit à la visite cette fois fructueuse des deux Stéphanois en question.

Une liste de footballeurs à cambrioler

Et si certains pouvaient avoir des doutes sur le fait que le duo visait particulièrement les joueurs, la police a vite compris que c’était le cas puisqu'au moment d’être interpellé, un des deux hommes a tenté d’avaler, en vain, un morceau de papier où se trouvaient les adresses de plusieurs footballeurs, et pas uniquement de l’Olympique Lyonnais. Face à cette situation, et même si le procureur avait été plus sévère encore, les deux hommes ont donc été condamnés à de la prison ferme, leur casier judiciaire étant déjà très bien chargé avant même cette arrestation. Du côté de l'OL, les joueurs devraient mieux dormir, même si le club rhodanien a mis en place un dispositif en place afin de sécuriser les logements lors des matchs. Une mesure prise également dans très nombreux clubs français suite à des cambriolages en série lors des matchs.