OL ‍: Un stade où le racisme vit bien, Lyon n'en peut plus

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Des graves incidents se sont déroulés au Groupama Stadium après le match OL-Nantes. Le club de John Textor n'a plus d'autre choix que de faire le ménage dans ses tribunes où les idées d'extrême-droite semblent être bien installées.

Depuis des années, on prête à une petite minorité de supporters lyonnais des idées racistes, et ces derniers mois, plusieurs incidents ont confirmé que le club rhodanien avait un vrai problème à régler de ce côté-là. Sauf que si l'OL publie des beaux communiqués à chaque fois qu'un problème éclate, cela ne change rien à la situation. Cela a été encore une fois le cas dimanche en fin d'après-midi, quand les membres d'un nouveau groupe de supporters lyonnais, les Six Neuf Pirates ont été violemment attaqués alors qu'ils sortaient de leur tribune, tout cela au milieu de familles qui n'avaient rien à voir avec cette histoire.

Car ce nouveau groupe, qui a mis la lutte anti-raciste au coeur de ses préoccupations, a été attaqué par d'autres Ultras de l'Olympique Lyonnais. Si le club et la préfecture ont publié des communiqués, sur les réseaux sociaux, certains exigent de John Textor et Laurent Prudhomme, qu'ils prennent enfin ces problèmes récurrents au sérieux afin que l'image de l'OL ne soit pas définitivement ternie.

Les racistes, les antisémites, les homophobes et autres … n’ont pas leur place au Groupama Stadium ! #TeamOL — Walid (@Walid_Bo1) October 6, 2024

Hôte d'accueil VIP au Groupama Stadium, et enseignant, Walid résume la pensée de milliers de supporters lyonnais après ce grave incident : « Total soutien à la victime.. 🙏🏾 Nous avons un stade avec plus de 400 caméras de vidéosurveillance.. le fautif ne doit plus jamais remettre les pieds au Groupama Stadium. Laurent Prudhomme il est temps de passer le Karcher (...) Les racistes, les antisémites, les homophobes et autres … n’ont pas leur place au Groupama Stadium ! Attention à ne pas faire d’amalgame ! Tous les membres des Bad Gones ne sont pas racistes. Certains le sont, c’est une évidence mais tous les membres, ne le sont pas ! ». Ce lundi, on ne sait pas si la police a interpellé le moindre supporter suite à cette attaque dont la violence a choqué les nombreux témoins.