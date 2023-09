OL ‍: Un seul survivant dans le staff, Grosso fait le ménage

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Fabio Grosso a été nommé entraîneur de l'OL ce samedi. Toutefois, reste à savoir comment l'Italien va diriger l'équipe lyonnaise et avec qui. Annoncé comme arrivant seul, Grosso va finalement amener quatre personnes avec lui.

Faut-il une vraie révolution pour que l'OL puisse se relancer en Ligue 1 ? John Textor semble le penser, lui qui a viré Laurent Blanc pour aller chercher Fabio Grosso en Italie. L'ancien latéral de 45 ans va connaître son premier grand club comme entraîneur principal. Il sera intéressant de voir ce que l'Italien apportera tactiquement et mentalement aux jeunes lyonnais. Nommé officiellement samedi par l'OL, Grosso aura toute latitude pour imposer ses idées. Alors qu'il était annoncé arrivant seul dans le Rhône, Grosso sera finalement accompagné d'un staff élargi et quasi complet.

Vercoutre sera toujours entraîneur des gardiens

Selon les informations de RMC Sport, l'Italien amène à l'OL deux adjoints, un nouveau préparateur physique et un analyste vidéo. Adieu Franck Passi tout comme Philippe Lambert, préparateur physique attitré de Laurent Blanc. Selon RMC, les profils de Mauro Carretta et Francesco Vaccariello sont pressentis pour devenir analyste vidéo et nouveau préparateur physique de l'OL.

Seul un homme de Laurent Blanc va poursuivre avec Fabio Grosso. Il s'agit de Rémy Vercoutre, qui restera l'entraîneur des gardiens et continuera normalement à accompagner Anthony Lopes. L'OL tient à lui puisqu'il avait refusé de le partager avec l'Equipe de France Espoirs dernièrement. Le staff a failli posséder un autre membre, à savoir un entraîneur des coups de pied arrêtés. Ce ne sera finalement pas le cas malgré les difficultés de l'OL dans ce secteur de jeu. Des changements qui raviront les supporters de l'OL, convaincus qu'un bon coup de balai était nécessaire pour régénérer l'équipe et retrouver une mentalité plus conquérante.