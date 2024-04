OL ‍: Un record historique va tomber contre le PSG

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Samedi à 19 heures, les féminines de l’OL et du PSG seront à l’honneur avec un choc très attendu en demi-finale aller de la Ligue des Champions au Groupama Stadium.

Après leur qualification acquise contre Benfica et Hacken, l’Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain vont se retrouver en demi-finale. Le match aller est très attendu, ce samedi à 19 heures et se disputera au Groupama Stadium, 24 heures avant le choc entre les deux équipes masculines en Ligue 1 au Parc des Princes. A cette occasion, l’enceinte de l’OL ne sera pas pleine, mais elle va tout de même battre un record historique. En effet, la barre des 35.000 spectateurs a été franchie pour cette affiche extrêmement attendue. Il s’agira tout simplement du record d’affluence pour les joueuses de l’Olympique Lyonnais, qui ont souvent regretté le manque de soutien des supporters à domicile.

Les Fenottes bien soutenues

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par OL Féminin (@olfeminin)

Il n’y aura cette fois aucune excuse puisque l’enceinte de Décines sera très bien remplie pour soutenir les joueuses de Sonia Bompastor. Le précédent record avait déjà été établi à l’occasion d’un choc entre les Fenottes et les joueuses du Paris Saint-Germain. C’était en novembre 2019, mais en championnat. Pour ce match, près de 31.000 spectateurs avaient garni les tribunes du Groupama Stadium. C’est donc un nouveau record qui va tomber ce samedi à 19 heures, et le chiffre peut encore monter puisqu’il reste quelques heures pour réserver sa place. Et pour inciter tout le monde à venir au stade, l’OL a décidé de mettre en place des tarifs relativement attractifs, avec des prix à partir de huit euros. De quoi donner envie à ceux qui n’ont pas encore pris leur ticket de changer d’avis et de venir supporter les filles de l’OL face au PSG ce samedi en demi-finale aller de la Ligue des Champions.