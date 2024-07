OL ‍: Un nouveau club acheté par John Textor, c’est bouillant

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Propriétaire de l’OL, de Botafogo, de Molenbeek et impliqué dans Crystal Palace, John Textor pourrait acheter un club de Premier League dans les prochaines semaines selon la presse anglaise.

Un nouveau club dans la galaxie Eagle Football, c’est de plus en plus probable et comme annoncé ces dernières semaines, John Textor fait le forcing pour s’offrir un club de Premier League. Le patron de l’Olympique Lyonnais, qui détient également les clubs de Molenbeek en Belgique et de Botafogo au Brésil, a un plan bien précis. L’homme d’affaires américain souhaite vendre ses parts de Crystal Palace, où il est engagé en tant qu’actionnaire minoritaire, afin d’acheter la totalité d’un club de Premier League. Des discussions avaient été engagées avec Everton, mais le rachat des Toffees par John Textor ne s’était finalement pas concrétisé.

12 joueurs virés et 100 millions dans les caisses, coup de chaud à l’OL https://t.co/9BUWwfrNdB — Foot01.com (@Foot01_com) July 25, 2024

A en croire les informations du journaliste anglais Ed Aarons du Guardian, le propriétaire de l’OL pourrait cette fois parvenir à ses fins, mais le nom du club qu’il est susceptible de racheter n’a pas encore filtré. « 14 investisseurs ont manifesté leur intérêt pour l’achat des actions de John Textor à Crystal Palace. On ne sait pas encore à ce stade si les 40% seront cédés à un seul investisseur ou à plusieurs d’entre eux. John Textor lui est sur le point d’acheter plus de 80% d’un autre club anglais » a d’abord publié le sérieux journaliste du Guardian sur son compte X, avant d’apporter quelques précisions quant à l’identité du club que John Textor souhaite acquérir.

Un club de Premier League bientôt détenu par John Textor ?

« Juste pour préciser, je ne pense pas que John Textor ait été en contact avec Everton depuis l’échec de l’accord avec le groupe Friedkin. Il est sur le point de reprendre un autre club anglais » a dévoilé Ed Aarons. Autant dire qu’une grande annonce pourrait voir le jour dans les semaines à venir du côté d’Eagle Football, où l’acquisition d’un club de Premier League pourrait logiquement avoir des conséquences sur l’Olympique Lyonnais. Avec un tel investissement de la part de John Textor, le club rhodanien sera-t-il toujours son écurie n°1 et sa priorité pour ses futurs investissements ? La question sera forcément posée à John Textor. En attendant, chacun ira de son pronostic pour savoir quel club de Premier League passera sous pavillon américain.