OL ‍: Un miracle à 100 ME se prépare

Par Hadrien Rivayrand

L'OL doit absolument vendre en cette fin de mercato estival. Si l'inquiétude est grande dans le Rhône, tout pourrait néanmoins finir par s'arranger rapidement.

L'Olympique Lyonnais connait un très mauvais début de saison avec deux défaites sèches en deux matchs face au Stade Rennais et Monaco. En interne, la situation autour des joueurs sur le départ ne s'arrange pas vraiment. Pas idéal pour garder tout le monde concerné vers les objectifs sportifs. Il y a quelques semaines, l'OL faisait en plus la promesse de vendre pour 100 millions d'euros à la DNCG. Pour le moment, on en est encore très loin, puisque seuls Jake O’Brien (Everton), Skelly Alvero (Werder Brême) et Mamadou Sarr (Strasbourg) sont partis en ramenant dans les caisses lyonnaises 34 millions d'euros. Heureusement, le meilleur est peut-être à venir pour la formation entrainée par Pierre Sage.

Des départs en vue, l'OL va pouvoir enfin respirer au mercato ?

Selon les informations du Progrès, des négociations pour le départ de trois autres joueurs lyonnais existent. Il s'agit de Maxence Caqueret, Anthony Lopes et Rayan Cherki. Le média rhodanien précise que l'OL est même très confiant pour boucler ces deals et donc récolter encore quelques millions d'euros. Aussi, le départ d'Amin Sarr en prêt à Vérone se précise un peu plus chaque minute. Reste à savoir si tous ces départs possibles permettront aux Gones de récolter au total 100 millions d'euros. Le visage de l'OL va en tout cas encore pas mal changer et le départ de trois nouveaux joueurs formés au club a de quoi certainement laisser des regrets à des fans et observateurs encore sur leur faim concernant le projet de John Textor. Surtout que des tensions existeraient de plus en plus en interne entre Pierre Sage et son groupe. Certains pensent en effet que le jeune entraineur rhodanien ne durera pas longtemps.