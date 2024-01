OL ‍: Un mercato de feu, Textor pose une condition à 25 ME

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Le mercato hivernal a officiellement ouvert ses portes et il devrait être très animé du côté de l’OL, qui vise plusieurs renforts mais qui va aussi devoir se montrer astucieux pour dégraisser son effectif et récupérer un peu de cash.

Top départ, le mercato hivernal a officiellement ouvert ses portes ce mardi à minuit. Il devrait être animé en France puisque le PSG, l’OL, l’OM ou encore Rennes ont l’intention d’utiliser ce mois de janvier pour procéder à quelques retouches au sein de leur effectif. A Lyon, John Textor a prévu une grosse enveloppe pour le mercato et cela devrait permettre à David Friio et à Matthieu Louis-Jean d’offrir à Pierre Sage quelques renforts bienvenus dans la course au maintien.

🎂 A very happy birthday to Jeffinho! 🇧🇷 pic.twitter.com/Wy3q9yxBy4 — Olympique Lyonnais 🇬🇧🇺🇸 (@OL_English) December 30, 2023

L’enveloppe globale du mercato lyonnais va aussi dépendre des ventes, selon Le Progrès. Dans son édition du jour, le quotidien rhodanien indique que le budget total du mercato de l’Olympique Lyonnais oscillera entre 40 et 65 millions d’euros en fonction des cessions que l’actuel 15e de Ligue 1 parviendra à réaliser. Autrement dit, John Textor est prêt à mettre 40 millions d’euros de sa poche et espère 25 millions d’euros de ventes. Le premier départ devrait être celui de Jeffinho, qui n’a pas repris l’entraînement avec le groupe cette semaine.

John Textor espère des ventes à l'OL cet hiver

Mais le retour du Brésilien du côté de Botafogo ne va pas beaucoup enrichir l’OL qui va seulement économiser le salaire du joueur puisqu’il s’agit pour l’instant d’un prêt. Au rayon des départs, les noms de Sinaly Diomandé et de Henrique sont souvent cités. Attention également à Rayan Cherki, sous contrat avec son club formateur jusqu’en juin 2025 et pour qui un départ est parfois évoqué en raison de l’intérêt qu’il suscite chez certains cadors tels que Chelsea ou encore la Juventus Turin. Il faudra en tout cas plusieurs départs et que ceux-ci rapportent du cash à John Textor si David Friio veut avoir de gros moyens afin de réaliser un mercato quatre étoiles du côté de l’Olympique Lyonnais en ce mois de janvier 2024.