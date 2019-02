OL : Un indice sur l'avenir de Genesio, Aulas donne une date !

Dans : OL, Ligue 1.

Une nouvelle fois questionné sur l'avenir de Bruno Genesio du côté de l'Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas a laissé planer le doute.

« La prolongation de Genesio ? Il faut savoir ne pas précipiter les choses. On ne va pas attendre la fin de la saison. Pour le moment, la décision n’est pas prise. Mais fin mars, on aura une idée plus précise de nos différents parcours ». Le week-end dernier après la victoire de Lyon contre Amiens (1-0), Jean-Michel Aulas annonçait la couleur à propos du futur de Bruno Genesio. En fin de contrat en juin prochain, l'entraîneur des Gones saura donc à quelle sauce il sera mangé dans deux mois, quand l'OL aura disputé son huitième de finale de la Ligue des Champions face au FC Barcelone. Mais en attendant, le président rhodanien essaye tant bien que mal de ménager la susceptibilité de son coach et promet désormais de s'occuper de cette question plus tôt que prévu.

« Quand il y a eu cette fronde non justifiée sur Bruno, de la part de gens qui m’ont cassé les pieds sur Bruno, ça m’a déçu. On va trouver une solution donc pour à la fois sécuriser le groupe d’entraîneurs et aussi faire en sorte que l'on puisse avoir une forme de liberté jusqu’à la fin de saison. C’est pour cela que j’ai dit après le match à Amiens, que je pense avancer au 31 mars. Gérard Houllier, pour avoir beaucoup discuté avec Bruno, pense lui aussi que c’est mieux ainsi. Donc on peut être attentif et généreux, mais quand il faut prendre les bonnes décisions, il faut laisser ses états d’âme de côté, et bien analyser le pour et le contre. J’ai une relation apaisée avec Bruno, et j’ai dit volontairement qu’on avait travaillé cinq ans avec Raymond Domenech. Il n’a pas été reconduit au bout de cinq ans… », a lancé, sur Le Progrès, JMA, qui maintient donc le doute pour Genesio. Pas forcément une bonne chose avant d'affronter le Paris Saint-Germain en Ligue 1...