OL : Un indice qui tue, Memphis Depay envoyé au Milan AC pour 30 ME

Présent sans faire de fioritures à la reprise de l’entrainement de l’Olympique Lyonnais, Memphis Depay n’est clairement pas sur le départ.

En dehors d’un intérêt lointain du FC Séville, l’attaquant néerlandais ne croule pas sous les propositions. Dommage pour celui qui se voyait bien continuer sa carrière dans un club plus grand que Lyon, comme il l’avait confié durant la saison dans la presse de son pays. Toutefois, l’ancien ailier de Manchester United a toujours la cote en Italie, et son transfert est même largement faisable selon Sport Mediaset. Le média transalpin affirme ainsi que le représentant de Memphis Depay a discuté avec les dirigeants du Milan AC cette semaine.

Il a été question de son éventuel transfert. L’OL en demanderait 40 ME, mais l’entourage du « Oranje » pense pouvoir être libéré pour 30 ME et quelques bonus. Mais surtout la chaine italienne révèle un détail assez déroutant pour expliquer que ce transfert est en bonne voie. En effet, pour présenter son dernier morceau de musique, le footballeur-rappeur a pris la pose devant un jet privé aux couleurs noires et rouges, pour une référence discutable au Milan AC. Autant dire que son transfert au Milan AC est quasiment bouclé… Inutile donc de préciser que les couleurs de ce jet privé ne sont pas forcément une indication de sa future destination, puisqu’il s’agit de l’ancien avion personnel de Lewis Hamilton, que Memphis Depay a loué pour des besoins commerciaux.