OL : Un énorme coup de poker tenté par Génésio à Villarreal ?

Dans : OL, Europa League, Coupe d'Europe.

Avec le succès 3-1 du match aller, l’Olympique Lyonnais possède un petit matelas d’avance avant le retour de ce jeudi en Espagne.

Toutefois, le club du nord de Valence va clairement mettre le feu dans son Estadio de la Cerámica, et tout faire pour inverser la tendance. La défense lyonnaise, pas vraiment rassurante ces dernières semaines, s’apprête à subir, ce qui semble faire réfléchir Bruno Génésio. L’entraineur lyonnais a en effet travaillé une défense à cinq cette semaine à l’entrainement, ce qui serait une première cette saison. Une décision qui, si elle devait se confirmer, renforcerait clairement l’axe, même si elle enverrait le message d’une équipe uniquement venue pour défendre son avantage. Mais selon L’Equipe, l’entraineur lyonnais ne devrait finalement pas prendre le risque d’un changement d’une si grande ampleur pour un match couperet.

Cette hésitation démontre toutefois que le coach rhodanien semble lassé par les excès d’individualisme de Mariano et Memphis, et cherche des solutions pour n’utiliser qu’un seul des deux joueurs lors des prochains matchs, histoire de rappeler que les rencontres se gagnaient collectivement. Toutefois, vu sa prestation lors du match aller, et le jeu en contre que devrait développer l’OL ce jeudi soir, il sera difficile de se passer des services de l’attaquant espagnol, qui aura qui plus est à cœur de se montrer en Espagne, lui qui rêve de disputer la Coupe du monde 2018 avec la Roja.