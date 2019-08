OL : Un départ de Tatarusanu ? Coupet confirme la tendance

Dans : OL, Mercato.

Entraineur des gardiens de but à l'OL, Grégory Coupet avait rapidement éteint l’incendie il y a quelques semaines, quand les médias avaient évoqué de vives tensions entre Anthony Lopes et Ciprian Tatarusanu, notamment au cours de séances d’entrainement où cela tirait la tronche. Cette fois-ci, une information encore plus précise a été révélée, et pas par n’importe qui. Le sélectionneur roumain a confié que l’ancien portier du FC Nantes était très déçu de ne pas jouer avec l’Olympique Lyonnais, et cherchait une porte de sortie depuis que Sylvinho lui a annoncé qu’il serait le numéro 2, limité aux coupes nationales sauf blessure ou suspension de Lopes. Interrogé sur Twitter face à cette information surprenante, l’entraineur des gardiens de but lyonnais a tout de même confirmé la tendance.

« Il apprécie d’être dans un grand club comme le nôtre mais sa situation le fragilise pour son statut de capitaine avec sa sélection », a livré Grégory Coupet, pour qui la situation est donc bien difficile à vivre pour Tatarusanu, qui s’estime en danger avec sa sélection en ne jouant plus à l’OL. Au point de provoquer son départ dans quelques jours ? Cela paraît difficile, d’autant que les dirigeants lyonnais ne l’envisagent pas, même si Lyon a affaire à un phénomène nouveau, les doublures ayant toujours joué le jeu au sein du club rhodanien depuis des années.