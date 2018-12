OL : Un cadre lâche un énorme hommage à Genesio

Dans : OL, Ligue 1.

Malgré un bilan globalement positif depuis sa prise de fonctions en janvier 2016, Bruno Genesio est régulièrement critiqué par les supporters de l’Olympique Lyonnais. Et cela semble déranger en interne. Interrogé par Téléfoot, Anthony Lopes a ainsi réclamé l’union sacrée autour de celui qui vient de qualifier le club rhodanien pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, après un match nul décroché à Kiev, face à Donetsk. Reste à savoir si le gardien portugais, excellent depuis le début de la saison, sera écouté…

« Nous sommes tous les deux issus du cru. Après la qualification en 8es de finale de C1, il y avait un sentiment émouvant, un sentiment unique. Si on fait un bilan depuis qu'il a repris l'équipe (en janvier 2016), c'est positif. C'est vraiment positif. Maintenant, voilà, un entraîneur sera toujours critiqué à un moment donné quand les résultats sont moins bien, c'est la personne qui sera pointée du doigt… Mais je sais qu'il a les épaules assez solides pour supporter tout ça. Tout le groupe est derrière lui. Nous on aimerait que tout le monde le soutienne. On a essayé de lui rendre la tâche la plus simple possible » a expliqué le gardien de 28 ans, pour qui il est évident que Bruno Genesio est le coach idéal à l’OL. Un discours qui rejoint celui d’un certain Jean-Michel Aulas…