OL : Un Brésilien ciblé pour éjecter Marçal au mercato !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1, Premier League.

Auteur d’une préparation très moyenne et régulièrement blessé, Fernando Marçal est un joueur qui ne fait pas du tout l’unanimité à l’Olympique Lyonnais.

Au sein de la direction rhodanienne, il se murmure qu’on aimerait trouver une porte de sortie à l’ancien défenseur de l’EA Guingamp d’ici la fin du marché des transferts. Evidemment, cela ne sera pas simple mais le Brésilien jouit tout de même d’une bonne cote en Ligue 1. S’il venait à trouver une porte de sortie, Jean-Michel Aulas et Juninho recruteraient évidemment un nouveau latéral gauche afin de concurrencer Youssouf Koné.

Et celui-ci pourrait être Bernardo, le défenseur de Brighton en Premier League. Effectivement, Calcio-Mercato affirme en ce début de semaine que les dirigeants de l’Olympique Lyonnais tiennent en très haute estime le défenseur de 24 ans, sous contrat avec le club britannique jusqu’en juin 2022. Reste néanmoins à voir si les Seagulls seront enclins à vendre un joueur recruté il y a tout juste un an, et qui s’est imposé comme un solide titulaire aux yeux de l’entraîneur Graham Potter…