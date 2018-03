OL : Un ancien Vert chambre salement Lyon et ses supporters

Dans : OL, ASSE, Ligue 1.

En raison d'une interdiction de déplacement, les supporters de l’AS Saint-Etienne n’étaient pas présents à Lyon pour le derby du 25 février (1-1) en championnat.

C’est donc en tant qu’observateur que l’ancien Stéphanois Adrien Ponsart a assisté à la rencontre dans les tribunes du Groupama Stadium. Et visiblement, le consultant de But n’a pas du tout été impressionné par la ferveur du public rhodanien. « Vraiment, j’ai adoré voir la tête des Lyonnais après l’égalisation. A la fin, ça a sifflé, a-t-il raconté. Il y avait 58 000 spectateurs dans le stade, mais je suis désolé, ce n’est pas un public ! Ça ne faisait pas de bruit ! Leurs chants, on aurait dit des cantiques, à la messe. J’avais l’impression d’être à l’église. »

Chambreur, Ponsart s’est également attaqué à la formation de Bruno Genesio, quatrième de Ligue 1 et qui s’éloigne de plus en plus du podium. « Je suis rentré chez moi bien content. Ce match nul ne lave pas l’affront du 5-0 mais ça l’atténue un peu. C’est une petite revanche, surtout qu’on enfonce Lyon, s’est réjoui l’ex-attaquant. Je ne crois pas qu’ils reverront Marseille et Monaco. La Ligue des Champions, ce sera encore à la Playstation l’an prochain. » Un commentaire plutôt osé sachant que les Verts n'ont pas encore assuré leur maintien dans l'élite...