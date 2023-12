OL ‍: Trop c'est trop, Aulas gifle un acteur

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

La nouvelle défaite de l'OL 3-0 à Marseille n'est vraiment pas passée du côté des supporters. Certains d'entre eux ont interpellé les joueurs sur les réseaux sociaux. Jean-Michel Aulas n'a pas apprécié, appelant à l'union sacrée derrière l'OL.

Avec 7 points en 14 matchs, l'OL est plus proche que jamais de la Ligue 2 et ça les supporters lyonnais ne peuvent pas le supporter. C'est d'autant plus le cas quand les joueurs lyonnais proposent une prestation aussi indigente qu'à Marseille mercredi. Le 3-0 subi face à Marseille n'était pas du qu'à l'écart de niveau entre les deux formations. L'état d'esprit des Gones n'était pas en adéquation avec ce grand match et les supporters ne peuvent pas le digérer. Toujours plus remontés contre leurs joueurs, ils sont décidés à les réveiller coûte que coûte. Les réseaux sociaux permettent un contact direct avec les joueurs de l'OL, ce qu'a compris Jeremy Lopez. L'acteur français, fan de l'OL, a fait passer un message aussi long que musclé aux cadres de son club de cœur.

Aulas au secours de Textor et de Prud'homme !

Il appelle notamment les joueurs à « tous se regarder dans un miroir » car ils font « couler le club ». Un message repris par de nombreux supporters, lesquels ont taggué les comptes des gros joueurs de l'OL pour qu'ils reçoivent bien le message. Une attitude qui n'a pas plu du tout à Jean-Michel Aulas. L'ancien président lyonnais n'apprécie pas les attaques répétées des supporters envers les joueurs, surtout juste avant un match capital pour le maintien contre Toulouse. Il en appelle à l'union sacrée au sein de l'OL, montrant le bon exemple en se voulant solidaire de son successeur Laurent Prud'homme et même de John Textor avec qui il a été en conflit ces derniers mois.

@OL @LaurentPrudhom @_JohnTextor_ 🙏vos dérives sur les joueurs sont inacceptables,vous mettez en danger l’institution OL en insultant notre actif: pour s’en sortir une seule solution l’union sacrée derrière le coach,Laurent et John,et dimanche l’adversaire estToulouse ♥️💙🙏🙏🙏 — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) December 8, 2023

« Vos dérives sur les joueurs sont inacceptables, vous mettez en danger l’institution OL en insultant notre actif : pour s’en sortir une seule solution l’union sacrée derrière le coach, Laurent (Prud’homme directeur général de l’OL) et John (Textor), et dimanche l’adversaire est Toulouse », a t-il posté sur X. Une attitude logique alors que son travail de 30 ans à l'OL est en train de voler en éclats devant ses yeux, sans qu'il ne puisse rien faire.