OL ‍: Trois entraineurs en trois matchs, et alors ‍?

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Arriver dans un nouveau club et connaitre trois entraineurs différents en trois matchs, c'est le quotidien d'Ernest Nuamah, qui n'est pas du genre à s'en offusquer, et préfère se concentrer sur ses performances.

A peine le mercato digéré, et l’Olympique Lyonnais a piqué sa crise. Laurent Blanc, qui ne semblait vraiment pas s’attacher férocement à son poste d’entraineur en chef, a fini par prendre la porte après avoir suggéré à la direction de se séparer de lui. Les recherches pour trouver son successeur ont été longues et complexes. Résultat, alors que Laurent Blanc avait dirigé le match face au PSG, c’est Jean-François Vuillez qui était sur le banc de touche contre Le Havre. Et ce samedi à Brest, ce sera Fabio Grosso qui sera aux commandes. Des montagnes russes qui ne font pas peur à la recrue Ernest Nuamah. Ce dernier aurait pu se dire qu’il était tombé dans un club de fou, mais malgré son jeune âge, le Ghanéen assure ne pas être perturbé par ces changements de taille.

Marquer des buts, Nuamah dévoile son seul objectif

« Je suis habitué à des changements de coach. L’OL passe par des moments difficiles. Mon rôle est de tout donner pour aider à changer la situation. Le coach Fabio Grosso veut un jeu collectif, former un groupe. Il souhaite qu’on joue bien ensemble. Il a insisté sur les courses vers l’avant et sur le fait de ne jamais être statique. Il nous a expliqué son style de jeu », a livré Nuamah, qui sait que les joueurs nouvelle génération ne sont pas du genre à pleurer leur ancien technicien pendant des semaines. Surtout pour un élément qui est arrivé il y a peu de temps, et à qui on demande de porter l’équipe, car le montant de son transfert lui met forcément la pression. « Dans mon ancien club, j’avais déjà des responsabilités. Je sais qu’il faut donner plus. Mon seul objectif est d’aider l’équipe en marquant des buts », a prévenu l’ancien de Nordsjaelland, qui sait que malgré des débuts encourageants, il va falloir rapidement effectuer des actions décisives pour lancer sa saison. Et celle de l’OL par la même occasion.