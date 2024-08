OL ‍: Traumatisé, Tolisso lâche un aveu troublant

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL espère jouer les premiers rôles cette saison en Ligue 1. Les Gones ont réalisé un mercato estival séduisant et peuvent s'avancer en confiance même si la marge parait toujours assez mince.

Après avoir vécu un exercice riche en émotions, l'OL va repartir pour une nouvelle saison. Les Rhodaniens devront gérer pas mal de compétitions. Pierre Sage voulait donc avoir le meilleur effectif possible et pouvoir compter sur des joueurs fiables au plus haut niveau. Si on l'annonçait partant cet été, Corentin Tolisso est toujours bien là. Sauf rebondissement, il devrait rester une année de plus à l'OL. Et le champion du monde, qui se sait attendu, a l'envie de bien faire même s'il ne veut pas s'enflammer malgré le recrutement fait. Selon lui, il est trop tôt pour avancer que Lyon est guéri après certains traumatismes vécus la saison passée.

Tolisso ne veut pas s'enflammer

Dans des propos relayés par Olympique et Lyonnais, Tolisso a en effet annoncé que l'objectif serait avant tout de gagner en stabilité : « L'objectif, c'est de prendre le plus de points possible et on verra où on en sera en mars/avril. Il est difficile aujourd'hui de parler d’ambitions faisables ou pas, car l’année dernière, je vous aurais dit que c'était impossible qu’on soit 18e de L1 au bout de trois mois. On ne sait pas ce qui peut se passer, que ce soit dans le positif ou le négatif. (...) Cette année, ça va aussi être important de gagner, mais il faudra l'emporter avec la manière et avoir une certaine régularité, car prendre trois buts à tous les matchs ça va être compliqué si on veut faire quelque chose en championnat et en C3. Il faudra avoir une grosse base défensive et puis les occasions, dès qu'on va en avoir, il va falloir les mettre. Le discours de Pierre Sage a changé par rapport à ça, sinon dans le travail et la cohésion du groupe, c'est le même ». A l'OL de jouer et ça débutera par un déplacement qui s'annonce périlleux dimanche soir sur la pelouse du Stade Rennais en Ligue 1.