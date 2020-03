OL : Tousart, casse-tête de Lyon le 30 juin à 23h59

Dans : OL.

Prêté par le Hertha Berlin à l'Olympique Lyonnais jusqu'à la fin de la saison, Lucas Tousart va devoir attendre les décisions de la FIFA afin de savoir s'il sera en L1 ou en Bundesliga le 1er juillet.

En pleine épidémie du coronavirus, les responsables du football français envisagent désormais une fin de saison en juillet prochain, le calendrier étant totalement bouleversé par l’arrêt total des rencontres depuis deux semaines. D’ici là, la FIFA est appelée à la rescousse afin de clarifier le règlement, car outre les dates du mercato, il faudra aussi trancher définitivement concernant les footballeurs en fin de contrat. Mais du côté de l’Olympique Lyonnais, c’est encore une autre situation qui se profile puisque Lucas Tousart ne sera pas en fin de contrat à l’OL le 30 juin, mais en fin de prêt. Autrement dit, le milieu de terrain sera le 1er juillet un joueur du Hertha Berlin du moins sur le papier.

Car on voit mal Lucas Tousart ne pas finir la saison de Ligue 1 avec l’Olympique Lyonnais afin de rejoindre une équipe allemande qui n’aura probablement pas fini non plus sa saison, même si la Bundesliga ne compte que 18 clubs et a donc un calendrier plus léger. Interrogé par Olympique et Lyonnais, Maître Philippe Veber admet que le cas Tousart va être compliqué. « Il va y avoir un gros problème pour ceux appartenant à un autre club. Dans ces cas-là, comment fait-on, faut-il faire signer un autre contrat ? Le Hertha Berlin va-t-il accepter que l’athlète joue avec l’Olympique lyonnais ? Encore une fois, il faudra une adaptation de la règle qui conviendrait aux exigences de chacun. Tout le monde devra renoncer un peu à ses droits », explique l’avocat spécialisé dans les droits du sport. L'OL peut faire confiance à Jean-Michel Aulas pour faire entendre sa voix dans ce dossier.