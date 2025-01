OL ‍: Tottenham l'appelle, Caqueret fait ses valises

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Très décevant depuis plusieurs mois à l’OL, Maxence Caqueret pourrait se relancer en Angleterre lors de ce mercato hivernal. Tottenham est intéressé par le milieu de terrain lyonnais de 24 ans.

Homme fort de Pierre Sage la saison dernière, Maxence Caqueret vit une lente descente aux enfers à l’Olympique Lyonnais. Le milieu de terrain sous contrat avec les Gones jusqu’en juin 2027 a vu son temps de jeu s’écrouler et passe désormais loin derrière Tolisso, Matic ou encore Veretout et Tessmann dans la hiérarchie des milieux de terrain. Titulaire contre Feignies-Aulnoye en Coupe de France avant la trêve hivernale, le natif de Vénissieux a livré une performance très décevante, poussant Pierre Sage à le remplacer dès la mi-temps. La situation a assez duré pour l’OL, qui souhaite vendre Maxence Caqueret et qui pourrait voir son voeu se réaliser dès le mois de janvier.

A en croire les informations du site Give Me Sport, un cador du championnat anglais est très intéressé par le potentiel transfert du joueur de 24 ans en ce mois de janvier. Le média britannique affirme que Tottenham est un sérieux prétendant à la signature de Maxence Caqueret et que le profil du joueur de l’Olympique Lyonnais a d’ores et déjà été validé par Ange Postecoglou. Avec une seule victoire lors des cinq derniers matchs en Premier League, Tottenham est dans une situation périlleuse, se classant seulement onzième. Les Spurs doivent absolument se renforcer au mois de janvier pour espérer une remontée après les fêtes et le milieu de terrain a été identifié comme un secteur de jeu perfectible.

Tottenham prêt à bondir sur Caqueret

Maxence Caqueret est donc en bonne position sur les tablettes du club londonien, qui apprécie notamment la faculté du joueur lyonnais à beaucoup courir et à effectuer un pressing important, rapporte Give Me Sport. L’ancien international espoirs français va cependant devoir retrouver son meilleur niveau de jeu pour espérer s’imposer en Premier League, car les performances entrevues récemment avec l’OL ne lui permettront sans doute pas de s’imposer comme un titulaire en Angleterre. Ce ne sera de toute façon pas le problème de Lyon, qui y voit une formidable opportunité de se délester d’un joueur à gros salaire en pleine saison. Reste maintenant à voir quel sera le prix fixé par John Textor pour le transfert de Maxence Caqueret et si un accord sera trouvé avec Tottenham.