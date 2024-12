OL ‍: Tolisso de retour en Bleu, Deschamps dira non

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Auteur d’une excellente première partie de saison, Corentin Tolisso ne passe pas inaperçu. Certains observateurs estiment que le milieu de l’Olympique Lyonnais peut prétendre à un retour en équipe de France. Mais la philosophie du sélectionneur Didier Deschamps pourrait représenter un obstacle.

Dans une position moins exposée par rapport à Rayan Cherki ou Malick Fofana, Corentin Tolisso parvient quand même à se distinguer. Le milieu de l’Olympique Lyonnais a retrouvé sa condition physique ainsi qu’un excellent niveau pendant cette première partie de saison. Dans l’esprit du coach Pierre Sage, le champion du monde 2018 s’est rendu indispensable. Un statut validé par l’ancien Gone Philippe Violeau, impressionné par son retour au premier plan.

🎙️ "Aujourd'hui je ne vois pas beaucoup de milieux de terrain des Bleus meilleurs que Tolisso."@DanielRiolo estime que Corentin Tolisso a sa place dans l'équipe de France actuelle. pic.twitter.com/fDjseDsM6K — After Foot RMC (@AfterRMC) November 28, 2024

« Il est très performant, a commenté l’observateur contacté par Olympique-et-Lyonnais. Il fait une première partie de saison de très haut niveau. On a retrouvé le joueur qu’il était avant, même si on n’avait aucun doute sur son potentiel. Ce qui est remarquable, c’est qu’il enchaîne les bonnes prestations semaine après semaine, ce qui est de très bon augure pour l’Olympique Lyonnais. Il a retrouvé ses facultés à la récupération, et ensuite, à mettre dans de bonnes dispositions ses partenaires. »

La politique de Deschamps

« Lorsqu’on a un élément aussi rassurant autour de nous, cela permet de mieux s’exprimer, donc il déteint aussi sur ses coéquipiers, il les bonifie. De plus, il évolue à un poste ultra important pour la stabilité et l’organisation de l’équipe. L’Olympique Lyonnais bénéficie de ses performances aujourd’hui, a ajouté Philippe Violeau, persuadé que Corentin Tolisso mérite de retrouver les Bleus. Il a le niveau, pour moi, il n’y a pas de débat, il pourrait largement y prétendre. En revanche, je ne pense pas que ce soit dans la politique de Didier Deschamps de rappeler comme cela un "ancien". » Le sélectionneur tricolore avait néanmoins récupéré N’Golo Kanté pour l’Euro 2024.