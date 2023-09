OL ‍: Thiago Motta ne sera pas le sauveur de Lyon

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais n'a pas encore licencié Laurent Blanc, mais déjà des rumeurs circulent sur le possible successeur de l'entraîneur français. Une piste s'est déjà évanouie.

Les supporters de l’OL attendaient mardi la possible annonce du départ de Laurent Blanc deux jours après la gifle prise par leur club contre le Paris Saint-Germain. Mais rien n’a bougé, ce qui alimente les rumeurs sur l’identité de celui susceptible de diriger l’Olympique Lyonnais après la trêve internationale. Alors que rien n’a filtré des intentions de John Textor et Santiago Cucci, le nom de Thiago Motta a été largement évoqué du côté de la capitale des Gaules. Agé de 41 ans, l’ancien joueur international italien passé par le Paris Saint-Germain est actuellement sur le banc du FC Bologne en Serie A, et même s’il a encore un an de contrat avec le club italien, rien ne semblait impossible. Cependant, l’hypothèse de la possible venue de Thiago Motta à l’Olympique Lyonnais est déjà à oublier.

Thiago Motta à l'OL, c'est non

Happy Birthday to former Azzurri midfielder and current head coach of Bologna Thiago Motta 🪄🇮🇹🧠 pic.twitter.com/Dt7rK0d7cD — Italian Football Hub 🇮🇹 (@TheItalyHub) August 28, 2023

Journaliste de France Bleu Paris, Bruno Salomon l’affirme sans détour, Thiago Motta ne sera pas le successeur de Laurent Blanc à l’OL dans les prochains jours. « J'ai lu que Thiago Motta était dans le viseur de Lyon. Renseignements pris auprès de son entourage, il est "impossible" que l'entraîneur italien "très heureux à Bologne" rejoigne cette saison l’OL », prévient Bruno Salomon, qui met ainsi un terme à cette piste séduisante. Ce mercredi, plusieurs médias italiens confirment en effet que l’actuel entraîneur de Bologne, actuel neuvième du championnat d’Italie, ne souhaite pas du tout quitter sa fonction. John Textor va donc devoir trouver un autre entraîneur, si toutefois son idée de virer Laurent Blanc est toujours d'actualité.