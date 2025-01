OL ‍: Thiago Almada à Lyon « ‍dans les prochains jours ‍»

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais passe vendredi devant la commission d'appel de la FFF suite aux sanctions de la DNCG. En attendant, l'OL n'est pas à l'arrêt dans le dossier Thiago Almada.

Interdit de recrutement lors de ce mercato d'hiver, et menacé d'une rétrogradation en Ligue 2, l'OL va aller plaider sa cause en fin de semaine face à la Fédération Française de Football en essayant d'apporter des garanties pour prouver que John Textor ne fait pas n'importe quoi. En attendant, l'Olympique Lyonnais est en mesure de rapidement pouvoir concrétiser un renfort et pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit de Thiago Almada, le champion du monde argentin de Botafogo. Annoncé depuis l'été dernier à Lyon, le successeur probable de Rayan Cherki n'a pas encore posé le pied dans la capitale des Gaules, mais à en croire Hugo Guillemet, cela ne devrait plus tarder, malgré la sanction annoncée cet automne par la DNCG, car tout n'est pas interdit aux responsables lyonnais et ces derniers ont bien l'intention d'en profiter.

Thiago Almada à l'OL, tout va s'accélérer

En effet, si l'Olympique Lyonnais ne peut pas dépenser de l'argent pour recruter un joueur durant ce mercato d'hiver, le club rhodanien est en mesure de se faire prêter gratuitement un renfort, explique le journaliste de L'Equipe. « Cette option pourrait être utilisée pour permettre à Thiago Almada de signer dans les prochains jours », précise Hugo Guillemet au sujet du milieu de terrain argentin de Botafogo. De quoi forcément apporter un vrai gros renfort à l'effectif de Pierre Sage, même si la signature de Thiago Almada avant le 3 février peut aussi déclencher la vente de Rayan Cherki, l'idée des dirigeants lyonnais n'étant probablement pas d'empiler les joueurs, surtout au moment où le club doit tout de même faire attention sur le plan salarial. A l'heure où l'OL a recollé aux places qualificatives pour la prochaine Ligue des champions, même si tout n'est pas parfait, les réglages apportés lors de ce mercato d'hiver vont peser lourd dans la balance.