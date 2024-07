OL ‍: Textor veut virer Anthony Lopes et passe à l'action

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Sous contrat avec l’OL jusqu’en juin 2025, Anthony Lopes est poussé vers la sortie par le club rhodanien, qui ne veut pas de l’international portugais comme doublure de Lucas Perri la saison prochaine.

Titulaire dans l’esprit de Pierre Sage la saison dernière, Anthony Lopes a peut-être disputé contre Strasbourg le 19 mai son dernier match sous les couleurs de l’Olympique Lyonnais. Et pour cause, le club rhodanien a recruté Lucas Perri en provenance de Botafogo en janvier dernier avec l’idée d’installer le Brésilien comme le titulaire de l’OL au poste de gardien au coup d’envoi de la saison 2024-2025. Le natif de Campinas a réalisé de belles prestations en Coupe de France la saison passée, malgré une finale délicate face au PSG, et devrait avoir sa chance.

L'OL expulse Anthony Lopes, Textor n'en peut plus https://t.co/to4eb5dwUP — Foot01.com (@Foot01_com) July 3, 2024

Dès lors, la question du maintien d’Anthony Lopes dans l’effectif se pose car l’Olympique Lyonnais n’a pas vraiment l’intention d’avoir une doublure au salaire royal au poste de gardien de but. Au-delà de toute considération financière, le statut d’Anthony Lopes et son histoire à l’OL ne colle pas vraiment avec le rôle de remplaçant, raison pour laquelle les dirigeants lyonnais souhaitent impérativement s’en séparer. Preuve que les Gones n’ont pas l’intention de laisser une chance à Anthony Lopes, ils sont actuellement à la recherche d’un gardien n°2 pour la saison prochaine.

Rémy Descamps est ciblé par l'OL

Selon les informations du journaliste Mohamed Toubache-Ter, des discussions sont actuellement menées pour recruter Rémy Descamps. Le gardien de 28 ans est libre depuis le 30 juin après trois ans au FC Nantes, où il était la doublure d’Alban Lafont. L’ancien international espoirs français n’a jamais déçu lorsqu’il a été sollicité avec le FC Nantes, raison pour laquelle l’OL voit en lui la doublure idéale à Lucas Perri pour la saison à venir. Encore faut-il trouver un club à Anthony Lopes, ce qui est loin d’être le cas puisque le gardien portugais n’est pas prêt à faire de sacrifice financier, à 33 ans. Ces dernières semaines, l’Arabie Saoudite ou encore le Sporting Portugal avaient été évoqués comme de potentiels points de chute pour Anthony Lopes qui de son côté, semblait motivé à l’idée de rester à Lyon afin d'y regagner sa place.